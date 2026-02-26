'Thỏ ơi' của Trấn Thành vượt mốc doanh thu 300 tỉ đồng

Doanh thu trong ngày của tác phẩm này dù giảm so với trước song cũng đạt hơn 15,2 tỉ đồng, với hơn 192.000 vé bán ra. Dự án do Trấn Thành làm đạo diễn dẫn đầu phòng vé nhiều ngày liền, thậm chí bỏ xa các đối thủ ra mắt cùng thời điểm.

Cũng theo Box Office Vietnam, doanh thu Tết Bính Ngọ tăng trưởng lớn trong 6 ngày tết, vượt hơn 33% so với doanh số cùng kỳ của Tết Ất Tỵ 2025. Trong đó, Thỏ ơi chiếm 56% tổng doanh thu, cho thấy sức hút từ thương hiệu phim tết mà Trấn Thành đã tạo ra, sau thành công của Bố già, Nhà bà Nữ, Mai, Bộ tứ báo thủ…

Phim Thỏ ơi của Trấn Thành vừa vượt mốc 300 tỉ đồng trong ngày 25.2 ẢNH: THẠCH ANH

Ngoài Thỏ ơi của Trấn Thành, phim Báu vật trời cho đánh dấu màn tái hợp của Tuấn Trần và Phương Anh Đào cũng có sự bứt tốc trong ngày 24 và 25.2. Từ vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng doanh thu trong ngày, phim bất ngờ vượt qua Nhà ba tôi một phòng để đứng thứ 2. Riêng ngày 25.2, Báu vật trời cho đạt 3,7 tỉ đồng, trong khi phim về tình cảm gia đình của Trường Giang chỉ thu về 2,8 tỉ đồng. Dù bị "vượt mặt" song khả năng cao Nhà ba tôi một phòng sẽ gia nhập câu lạc bộ phim trăm tỉ trong vài ngày tới.

Vị trí thứ 4 thuộc về Mùi phở của đạo diễn Minh Beta. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên như Xuân Hinh, Thu Trang, Hà Hương, Thanh Thanh Hiền… dù thực hiện nhiều chiến dịch quảng bá song xét về mặt doanh thu có phần lép vế so với các đối thủ. Tính đến hiện tại, tổng doanh thu của tác phẩm này là hơn 33,8 tỉ đồng.

Tuần này, sự xuất hiện của Nhà mình đi thôi và Cảm ơn người đã thức cùng tôi hứa hẹn tạo ra cuộc cạnh tranh mới tại phòng vé Việt.