Phim tết của Trấn Thành lại có thêm thành tích mới

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, doanh thu trong ngày 25.2 của Thỏ ơi là 11,2 tỉ đồng (tính đến 12 giờ), tương đương hơn 139.000 vé bán ra. Con số này giúp tác phẩm điện ảnh tâm huyết của Trấn Thành có thêm thành tích mới khi vượt mốc 300 tỉ đồng sau hơn 8 ngày khởi chiếu chính thức.

Thành tích ấn tượng của 'Thỏ ơi'

Trấn Thành trân trọng những góp ý, đánh giá của khán giả dành cho phim ẢNH: NSX

Ra rạp từ mùng 1 tết, Thỏ ơi chứng tỏ sức hút khi liên tục dẫn đầu phòng vé trong nhiều ngày liền, thậm chí bỏ xa các đối thủ khác về mặt doanh thu. Trong 3 ngày cuối tuần, tác phẩm có sự góp mặt của Văn Mai Hương, Pháo và LyLy thu về hơn 123 tỉ đồng. Phim liên tục gặt hái nhiều thành tích ấn tượng, trong đó phải kể đến việc phá kỷ lục để trở thành tác phẩm điện ảnh Việt có số vé đặt trước cao nhất mọi thời đại, hơn 130.000 vé.

Hôm 23.2, Trấn Thành chia sẻ tin vui khi Thỏ ơi đã đón hơn 3.500.000 khán giả ra rạp ủng hộ. Con số này giúp tác phẩm giữ chuỗi top 1 phòng vé liên tiếp trong tuần đầu công chiếu. Nói về thành tích này, Trấn Thành bày tỏ: “Biết ơn quý vị khán giả đã yêu thương Thỏ ơi, một lần nữa cho em ôm mọi người”. Được biết doanh thu của Thỏ ơi cũng giúp Trấn Thành trở thành đạo diễn Việt đầu tiên có tổng doanh thu các phim chạm mốc 2.000 tỉ đồng.

Dù từng sở hữu loạt phim trăm tỉ như Bố già, Nhà bà Nữ, Mai hay Bộ tứ báo thủ song khi chọn Thỏ ơi ra rạp trong mùa tết, Trấn Thành thừa nhận bản thân không tránh khỏi những áp lực về mặt doanh thu. Anh thẳng thắn nhìn nhận rằng đã bắt tay làm phim thì bản thân muốn dự án sẽ thắng. Theo nam đạo diễn, đây là cách chứng minh mình đang làm đúng, đồng thời có thêm kinh phí để thực hiện những dự án sau. Đây cũng là cách để khán giả tin rằng anh luôn làm một sản phẩm chỉn chu.

Trấn Thành trong buổi giao lưu tại các cụm rạp để quảng bá cho phim ẢNH: NSX

Cũng theo Trấn Thành, việc kiếm được doanh thu cho một bộ phim cũng kích cầu kinh tế. Nam đạo diễn bày tỏ: “Khi khán giả chịu ra rạp là mình đã có quyền mơ những giấc mơ lớn hơn. Một người đã thành công thì thành công là tạm thời nhưng thất bại cũng là tạm thời. Vấp ngã là để đứng lên".

Thời gian qua, Trấn Thành cùng dàn diễn viên như Văn Mai Hương, Pháo, LyLy, Quốc Anh, Vĩnh Đam… tích cực tham gia quảng bá dự án tại các cụm rạp. Không chỉ chụp hình, ký tặng khán giả trước giờ chiếu, ê kíp còn ở lại để lắng nghe những chia sẻ, cảm nhận từ người xem.

Nam đạo diễn chia sẻ anh luôn trân trọng cảm xúc khán giả ở từng vùng miền, bởi mỗi nơi lại mang một cách cảm nhận rất riêng. Việc trực tiếp gặp gỡ và nghe phản hồi sau suất chiếu giúp ê kíp hiểu rõ hơn giá trị mà bộ phim mang lại, đồng thời là động lực để tiếp tục thực hiện những dự án chất lượng trong tương lai.

Trước đó, khi hỏi về việc tất bật với phim tết mà không có thời gian trọn vẹn cho gia đình, Trấn Thành hài hước chia sẻ: “Tôi nghĩ ăn tết với tôi thì gia đình mới buồn đó. Mình đi kiếm tiền, rồi sau đó mới ăn nhiều cái tết. Bởi với tôi, ngày nào cũng có thể là tết nếu mình ở với gia đình và cảm thấy vui”.