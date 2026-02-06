Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Có gì trong chương trình 'Sóng 26' đón giao thừa do Trấn Thành dẫn dắt?

Lạc Xuân
Lạc Xuân
06/02/2026 21:25 GMT+7

Ban tổ chức Sóng 26 - Tơ tưởng với thời gian, đồng hành cùng khán giả trong đêm giao thừa tết 2026 chính thức công bố bộ tứ cầm trịch gồm Trấn Thành trong vai trò người dẫn dắt chính, cùng ba người hỗ trợ là Ngô Kiến Huy, buitruonglinh và Mỹ Mỹ.

Có gì trong chương trình 'Sóng 26' đón giao thừa do Trấn Thành dẫn dắt?- Ảnh 1.

Trấn Thành là một trong những nhân tố tạo nên thành công của Sóng

Ảnh: FBNV

Sự trở lại của Trấn Thành trong vai trò người dẫn dắt chính tiếp tục gợi nhắc dấu ấn quen thuộc của anh với Sóng qua từng năm. Đồng hành cùng anh là Ngô Kiến Huy với nguồn năng lượng gần gũi, duyên dáng; buitruonglinh mang theo góc nhìn của một nghệ sĩ trẻ giàu cảm xúc và chất kể chuyện nội tâm; cùng Mỹ Mỹ đại diện cho tinh thần tươi mới, hiện đại và hơi thở gen Z. Bộ tứ dẫn dắt hứa hẹn tạo nên một Sóng 26 vừa ấm áp, mới mẻ, mở ra nhiều cách tiếp cận cảm xúc khác nhau trên cùng một hành trình thời gian.

Sóng đã lên sóng nhiều năm và trở thành món ăn "tinh thần" quen thuộc với khán giả vào mỗi ngày cuối cùng của năm. Ở mùa thứ 9, ban tổ chức cho biết chương trình sẽ mang đến diện mạo mới với mức độ đầu tư lớn, tư duy dàn dựng táo bạo, cùng dàn nghệ sĩ đa dạng và các tiết mục được thiết kế riêng. Danh sách nghệ sĩ tham gia và những màn trình diễn đặc biệt sẽ lần lượt được ban tổ chức công bố trong thời gian tới, mở ra thêm nhiều bàn luận và chờ đợi từ khán giả.

Có gì trong chương trình 'Sóng 26' đón giao thừa do Trấn Thành dẫn dắt?- Ảnh 2.

MC Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, buitruonglinh và Mỹ Mỹ cùng dẫn dắt Sóng 26

Ảnh: BTC

Với chủ đề Tơ tưởng với thời gian, chương trình sẽ được xây dựng như một chuyến hành trình cảm xúc xuyên suốt, nơi mỗi tiết mục không chỉ là một màn trình diễn, mà còn là một lát cắt ký ức. Những bản hit nổi bật của năm 2025 sẽ được kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại nhằm mang đến trải nghiệm mới mẻ cho khán giả.

Năm nay, sân khấu Sóng sẽ được dàn dựng như một “đại cảnh thời gian” ở ngoài trời. Mỗi tiết mục được thiết kế như một thước phim cảm xúc, ứng dụng công nghệ AI để khuếch đại trải nghiệm thị giác và cảm xúc.

Chương trình giải trí đặc biệt tết 2026 Sóng 26 - Tơ tưởng với thời gian sẽ lên sóng vào đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.


Phim có Trấn Thành 'khuấy đảo' phòng vé Việt

Phim có Trấn Thành 'khuấy đảo' phòng vé Việt

Phòng vé Việt những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026 khá trầm lắng thì Running Man Vietnam mùa 3: Con rối tự do bất ngờ trở thành điểm sáng khi tạo nên cơn sốt doanh thu ngay từ ngày đầu ra rạp.

