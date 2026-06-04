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Thời sự Pháp luật

Xử phạt tài xế vừa lái xe khách vừa hát karaoke

Khánh Hoan
Khánh Hoan
04/06/2026 19:44 GMT+7

Một tài xế ở Nghệ An vừa lái xe khách vừa hát karaoke và phát trên mạng xã hội đã bị CSGT xử phạt 5,9 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Ngày 4.6, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Trạm CSGT Diễn Châu (Nghệ An) đã lập hồ sơ xử phạt hành chính một tài xế vừa lái xe khách vừa hát karaoke.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video một nam tài xế vừa điều khiển xe khách vừa hát karaoke và phát trực tiếp trên Facebook.

Xử phạt tài xế vừa lái xe khách vừa hát karaoke - Ảnh 1.

Nam tài xế vừa lái xe vừa hát karaoke

ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An sau đó đã chỉ đạo xác minh thông tin theo phản ánh của công dân trên trang Fanpage Cục CSGT và đăng tải trên mạng xã hội.

Trạm CSGT Diễn Châu (Tổ địa bàn Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã xác minh, làm rõ nội dung phản ánh này liên quan đến nam tài xế V.V.T (29 tuổi, ngụ xã Quỳnh Tam, Nghệ An) và xe khách mang biển kiểm soát 29B-094.xx.

Ngày 4.6, Trạm CSGT Diễn Châu đã mời tài xế T. đến trụ sở làm việc. Tài xế này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. 

Trạm CSGT Diễn Châu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế T. về hành vi: dùng tay cầm và sử dụng các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ; không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường.

Số tiền bị xử phạt là 5,9 triệu đồng và trừ 4 điểm giấp phép lái xe.

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