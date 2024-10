Xử phạt tài xế xe chở rau vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc

Ngày 9.10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng (Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt đối với ông Phan Gia P. (45 tuổi, ngụ TP.Trà Vinh, Trà Vinh), là tài xế xe chở rau vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc.

Tài xế P. bị phạt về lỗi vượt xe trong những trường hợp không được vượt.

Tài xế Phan Gia P. tại cơ quan Công an ẢNH: CTV

Như Thanh Niên đã thông tin, cư dân mạng mới đây vô cùng bức xúc khi xem đoạn video lan truyền trên các diễn đàn, ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm.

Theo đó, một tài xế xe tải bất chấp nguy hiểm, cố tình lái xe chạy lấn làn, vượt ẩu ngay tại đoạn đường cua khuất tầm nhìn trên đèo Bảo Lộc, suýt gây tai nạn liên hoàn cho các xe chạy hướng ngược lại.

Theo Phòng CSGT Công an Lâm Đồng, vụ việc xảy ra lúc hơn 15 giờ ngày 5.10 trên đèo Bảo Lộc, thuộc quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn TT.Đạ M'ri, H.Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. Khi đó, tài xế P. điều khiển xe tải BS 49H-010.51 lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng TP.Đà Lạt đi TP.HCM. Khi đi qua Km 100+850, quốc lộ 20 (thuộc đèo Bảo Lộc) đã có hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt. Rất may, vụ việc không gây tai nạn.

Vụ việc được camera hành trình của xe chạy chiều ngược lại ghi lại và gửi cho lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng.

Hồ sơ vụ việc tài xế xe chở rau vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc ẢNH: CTV

Nhận được tin báo, Trạm CSGT Mađaguôi thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương xác minh và tiến hành lập biên bản vi phạm. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế P. thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Lực lượng CSGT đã yêu cầu tài xế P. ký cam kết, không tái phạm.

Lực lượng CSGT kiểm tra trên đèo Bảo Lộc ẢNH: CTV

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết thời gian tới, Phòng CSGT mong muốn tiếp tục nhận được những phản ánh, ý kiến, đóng góp về các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ. Qua đó, cơ quan chức năng có các biện pháp xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các nguy cơ gây mất an toàn giao thông.