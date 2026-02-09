'Xuân biên phòng ấm lòng dân bản': Nghĩa tình sâu nặng nơi biên giới Việt - Lào

Ngày 9.2, tại thôn Pứt, xã vùng cao Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng), UBND TP.Đà Nẵng phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố tổ chức chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Chương trình trở nên nhộn nhịp khác thường khi đón gần 2.000 đồng bào các dân tộc và những người bạn láng giềng từ nước bạn Lào sang chung vui đón tết.

Cách trung tâm thành phố 170 km với những cung đường đèo dốc hiểm trở, Hùng Sơn vốn là địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Chương trình được tổ chức với kinh phí gần 6,5 tỉ đồng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ký ức về vụ sạt lở kinh hoàng cuối năm 2025 khiến 3 người tử vong vẫn còn đó, nhưng nỗi đau đã phần nào được xoa dịu bởi sự có mặt kịp thời của những "người lính quân hàm xanh".

Không chỉ xả thân tìm kiếm nạn nhân trong gian khó, Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng còn trở thành cha, thành mẹ của 2 trẻ mồ côi thông qua mô hình "Con nuôi đồn biên phòng", viết tiếp hy vọng cho những cuộc đời trẻ thơ giữa đại ngàn. Em

Chương trình năm nay không chỉ một buổi lễ, mà là ngày hội thực sự với tổng kinh phí thực hiện gần 6,5 tỉ đồng.

Những tô mì Quảng được nấu để tặng người dân ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hàng loạt công trình dân sinh và quà tặng thiết thực đã được trao tận tay bà con như: Xây dựng 12 căn nhà "Mái ấm biên cương", 1 nhà tránh trú bão và 1 điểm trường mới (tổng trị giá gần 2 tỉ đồng).

Ngoài ra, trao tặng 2 xe cứu thương (1,5 tỉ đồng) và 10 con bò giống giúp bà con phát triển kinh tế bền vững.

Tình hữu nghị không biên giới

Bên cạnh đó, chương trình còn trao 105 suất quà cho già làng, trưởng thôn, người có uy tín, hộ nghèo và các em học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn biên phòng"; cùng 2.700 suất quà tết cho các hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sạt lở và nhân dân các bản giáp biên nước bạn Lào.

Không gian văn hóa của ngày hội cũng rộn ràng với "Phiên chợ tết 0 đồng", "Ngày hội bánh chưng xanh", cùng các hoạt động khám bệnh, cắt tóc miễn phí cho nhân dân. Từng chiếc bánh chưng, từng gói quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng hơi ấm của sự sẻ chia, đoàn kết.

Người dân phấn khởi tại gian hàng 0 đồng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một trong những nét đẹp xúc động nhất của chương trình chính là sự góp mặt của 70 người dân từ các bản giáp biên thuộc huyện Kà Lườm, tỉnh Sê Kông (Lào). Những cái bắt tay siết chặt, những phần quà tết trị giá 250 triệu đồng trao đi và những kinh nghiệm tăng gia sản xuất được sẻ chia đã vun đắp thêm tình hữu nghị sắt son Việt - Lào.

Ông Ngô Xuân Thắng, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng quà cho người dân vùng biên giới Việt - Lào ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Xuân Thắng, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của các doanh nghiệp, tổ chức, mạnh thường quân đã không quản ngại đường xa, địa hình hiểm trở để cùng bộ đội biên phòng chăm lo tết cho đồng bào vùng biên.

Theo ông Thắng, chính sự sự chung tay của các cá nhân, tổ chức đó đã góp phần mang lại cho đồng bào vùng biên cương của Tổ quốc nhiều niềm vui, đón một mùa xuân ấm áp.

Tết về trên vùng biên La Dêê cùng những người lính quân hàm xanh Trong suốt 3 ngày (từ 7 – 9.2), Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang phối hợp với UBND xã La Dêê (TP.Đà Nẵng) tổ chức chương trình "Xuân biên phòng – Ấm lòng dân bản" năm 2026. Chương trình hướng đến mục tiêu chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng biên giới trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Các hoạt động vui chơi tại chương trình "Xuân biên phòng – Ấm lòng dân bản" ẢNH: MẠNH CƯỜNG Chương trình thu hút đông đảo bà con nhân dân xã La Dêê tham gia với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú, đậm đà bản sắc truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng cao như thi dựng lều trại, trưng bày sản vật địa phương; thi gói bánh chưng, chế biến các món ăn truyền thống; tổ chức các trò chơi dân gian và thi đấu thể thao như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, bóng đá, bóng chuyền… Qua đó tái hiện sinh động không khí tết cổ truyền rộn ràng, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc và tăng cường sự gắn kết cộng đồng. Điểm nhấn của chương trình là đêm giao lưu văn nghệ thu hút hàng nghìn lượt người dân đến xem, cổ vũ, tạo nên không khí đoàn kết, phấn khởi trong những ngày đầu xuân mới nơi vùng biên giới. Chương trình đã trao hơn 350 suất quà tết cho người có uy tín trong cộng đồng, các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; học sinh nghèo vượt khó và các em trong chương trình "Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn biên phòng", với tổng trị giá quà tặng và các hoạt động hơn 150 triệu đồng. Ngoài ra, gian hàng "Tết 0 đồng", hỗ trợ trực tiếp các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân, giúp bà con đón tết đủ đầy, ấm áp hơn. Lãnh đạo Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang tặng quà cho học sinh ẢNH: MẠNH CƯỜNG Thượng tá Nguyễn Văn Cường, Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, cho hay chương trình không chỉ dừng lại ở việc trao quà, hỗ trợ vật chất mà quan trọng hơn là lan tỏa tình cảm, trách nhiệm và niềm tin của lực lượng Bộ đội biên phòng đối với nhân dân. "Thông qua các hoạt động thiết thực, chúng tôi mong muốn bà con cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lực lượng biên phòng, từ đó thêm gắn bó, đồng hành cùng chúng tôi trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở", thượng tá Nguyễn Văn Cường chia sẻ.



