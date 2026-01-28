Xuân chiến sĩ 2026: Gần 5 tỉ đồng chăm lo tết vùng biên

Dự kiến ngày 6.2, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình Xuân chiến sĩ lần thứ XI năm 2026, với chuỗi hoạt động chăm lo tết trọng điểm diễn ra tại các xã Đức Lập, Cư Jút và 5 xã biên giới của tỉnh.

Chương trình tổ chức các hoạt động vui xuân, đón tết và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và nhân dân vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. Qua đó, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa lực lượng vũ trang quân khu với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đón Tết Bính Ngọ 2026 vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Năm 2025, chương trình Xuân chiến sĩ tặng quà cho các hộ dân ở điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Mỹ Bình (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cũ) ẢNH: THÚY LIỄU

Năm nay, ban tổ chức dự kiến dành hơn 2.500 phần quà, tổng trị giá gần 5 tỉ đồng, để trao tặng mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, các đơn vị đóng quân trên tuyến biên giới, các cơ sở tôn giáo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trường mầm non, trường dân tộc nội trú, học sinh nghèo hiếu học, già làng, trưởng bon, buôn và người có uy tín trong cộng đồng.

Song song đó, Quân khu 7 sẽ khởi công xây dựng 60 căn nhà tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Quảng Trực, mỗi căn trị giá 100 triệu đồng. Nhiều công trình an sinh khác cũng sẽ được khánh thành và bàn giao, gồm cụm công trình thể dục thể thao ngoài trời trị giá 500 triệu đồng và 10 căn nhà tình nghĩa quân dân dành cho các gia đình đồng bào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng.

Ban tổ chức sẽ tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 650 người dân với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng.

Chương trình Xuân chiến sĩ 2025 tổ chức tại nơi ra đời Quân khu 7 ẢNH: THÚY LIỄU

Đặc biệt, "Chợ xuân 0 đồng - lan tỏa yêu thương" gồm 11 gian hàng đã trao hơn 1.000 phần quà cho người dân; đồng thời giới thiệu các sản phẩm đặc sản địa phương. Ban tổ chức còn phối hợp bố trí phương tiện đưa đón hơn 1.000 đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới về quảng trường xã Đức Lập cùng đón tết với bộ đội, tạo không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày đầu xuân.

Điểm mới của chương trình năm nay là hoạt động bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, đêm nghệ thuật Xuân chiến sĩ sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM, Trung tâm Truyền hình khu vực Nam bộ, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và nhiều đài, báo địa phương, phục vụ đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.