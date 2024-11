'Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân' của Việt Nam đến Hàn Quốc

Sau 2 mùa ra mắt, bằng những chuyến du ca, những sân khấu ngoài trời rất riêng tại từng điểm đến ở VN, mỗi hành trình của XHTĐRLX kết nối khán giả với nghệ sĩ bởi những rung cảm thật tự nhiên, chân thành. Có thể kể đến những ca khúc của 2 mùa qua đã được đông đảo khán giả yêu mến, chia sẻ và tạo nên loạt Top Trending ấn tượng như: phần trình diễn Đôi bờ (của Trúc Nhân), Đến giờ cơm (Ái Phương), Trà sữa (Anh Tú - Lyly), Tệ thật anh nhớ em (Orange)… Hay đến nay, mashup Ngày chưa giông bão - Always Remember Us This Way do Hòa Minzy và Văn Mai Hương thể hiện đã vượt mốc 112 triệu view trên YouTube, một thành tích thuộc dạng hiếm hoi của nhạc Việt.

Các nghệ sĩ tham gia mùa 3 Ảnh: F.S

XHTĐRLX 3 đã "ra khỏi biên giới" khi mang nhạc Việt đến xứ Hàn - nơi đang khuynh đảo âm nhạc của cả châu Á. Với chủ đề "Street's Harmony - Thanh âm những con phố", mùa 3 chào đón 2 thành viên mới là Lâm Bảo Ngọc và Bùi Công Nam bên cạnh gương mặt gắn bó 2 mùa trước là Anh Tú; cùng 2 khách mời VN cho hành trình đầu tiên ở Hàn Quốc là Min và Hoàng Dũng. Thực hiện tại Hàn Quốc, chương trình mong muốn không chỉ góp phần quảng bá chất lượng âm nhạc Việt mà còn đưa nghệ sĩ Việt đến các sân khấu tại nước ngoài để vừa gặp gỡ khán giả Việt xa xứ, cũng là dịp nghệ sĩ Việt có cơ hội chinh phục khán giả quốc tế. Ngoài ra, việc kết nối âm nhạc Việt - Hàn mang lại cho các nghệ sĩ Việt những trải nghiệm đáng giá.

Ê kíp sản xuất cho biết, sân khấu biểu diễn của mùa 3 đều là những địa điểm nổi tiếng của Hàn Quốc, phù hợp với tinh thần chữa lành quen thuộc của XHTĐRLX. Chương trình sẽ lên sóng lúc 20 giờ thứ bảy hằng tuần trên kênh HTV7 - Đài truyền hình TP.HCM và 20 giờ 30 trên kênh YouTube Forest Studio từ 30.11.