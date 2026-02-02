Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Xuân sớm trên đại ngàn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
02/02/2026 07:00 GMT+7

Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng vừa phối hợp với Báo Thanh Niên ngược đại ngàn lên với vùng cao Nam Trà My, mang theo không chỉ những phần quà vật chất mà còn cả hơi ấm của sự yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng đến với học sinh, người dân.

Chương trình mang tên "Khăn hồng tình nguyện - Tết yêu thương", như một lời hẹn mùa xuân sớm giữa đại ngàn.

"SIÊU THỊ YÊU THƯƠNG" GIỮA NÚI RỪNG

Vượt qua những cung đường đèo quanh co, xuyên qua màn sương dày đặc vùng sơn cước, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vừ A Dính (xã Nam Trà My) hiện ra với không khí nhộn nhịp khác thường. Những ánh mắt háo hức, những nụ cười trong veo khiến cái lạnh miền núi như dịu lại. Những chiếc áo ấm mới còn thơm mùi vải, những cuốn vở tinh tươm, những cây bút đủ màu được nâng niu trong đôi tay gầy guộc của học trò vùng cao. Đó là một phần trong 308 suất quà được trao tận tay học sinh nơi đây.

Xuân sớm trên đại ngàn- Ảnh 1.

Trao quà cho học sinh vùng cao Đà Nẵng

Ảnh: Mạnh Cường

Điểm nhấn đặc biệt và để lại ấn tượng sâu sắc trong chương trình là mô hình "Siêu thị yêu thương". Thay vì đứng xếp hàng chờ gọi tên và nhận những túi quà đóng sẵn, các em nhỏ được phát những tấm "phiếu mua hàng" để tự do lựa chọn món đồ mình thích. Trên các sạp hàng nhỏ được bày biện gọn gàng là những chiếc cặp mới tinh, những bộ đồng phục phẳng phiu và cả những món đồ dùng học tập đủ sắc màu được bày biện ngay ngắn.

Em Hồ Thị Kim Thoa (học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vừ A Dính) rụt rè nâng niu chiếc áo ấm cùng tập vở vừa chọn được, ánh mắt lấp lánh: "Con thích nhất là cái áo ấm này, nó mềm và thơm quá. Tết này đi học hay đi chơi con không còn sợ cái lạnh của núi rừng nữa. Con hứa sẽ học thật giỏi để các anh chị vui lòng".

Xuân sớm trên đại ngàn- Ảnh 2.

Đồ dùng học tập được bày biện trên sạp hàng để các em thoải mái lựa chọn

Ảnh: Mạnh Cường

Cạnh bên, em Nguyễn Trần Hải Đảo ôm chặt chiếc cặp mới vào ngực như một báu vật. Với Đảo, chiếc cặp không chỉ đựng sách vở mà còn đựng cả ước mơ. "Con cảm ơn các anh chị nhiều lắm. Con mơ sau này lớn lên được làm cô giáo để trở về đây dạy các em nhỏ giống như con bây giờ", Đảo bẽn lẽn chia sẻ.

HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG

Chương trình "Khăn hồng tình nguyện - Tết yêu thương" năm 2026 không chỉ dừng lại ở những phần quà bánh kẹo hay quần áo, sách vở. Với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng, thanh niên Đà Nẵng chú trọng những giá trị mang tính bền vững và hỗ trợ trực tiếp cho đời sống sinh hoạt, học tập của thầy trò vùng cao. Điểm nhấn ý nghĩa là công trình thư viện Măng Non trị giá 25 triệu đồng vừa được khánh thành. Đây sẽ là nơi ươm mầm tri thức, mở ra những chân trời mới qua từng trang sách cho trẻ em vùng cao vốn còn nhiều thiệt thòi về tiếp cận thông tin, để cánh cửa bước ra thế giới của các em rộng mở hơn... Ban tổ chức cũng đã trao tặng 2 bồn chứa nước, 2 máy lọc nước và 2 chiếc ti vi cho địa phương; đồng thời thăm hỏi, tặng quà cho 50 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Xuân sớm trên đại ngàn- Ảnh 3.

Thành đoàn Đà Nẵng trao quà động viên Bí thư chi đoàn thôn bản

Ảnh: Mạnh Cường

Chị Nguyễn Thị Nụ, Bí thư Chi đoàn thôn Măng Tra (xã Nam Trà My), cho hay đối với thanh niên và bà con vùng cao, những chương trình như thế này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn. "Khi thấy tuổi trẻ thành phố vượt đường xa đến với mình, chúng tôi cảm nhận rõ sự đồng hành, tiếp thêm niềm tin để cán bộ đoàn cơ sở yên tâm gắn bó, cống hiến lâu dài cho địa phương", chị Nụ chia sẻ.

Anh Lê Kim Thường, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.Đà Nẵng, cho biết "Khăn hồng tình nguyện - Tết yêu thương" không chỉ là hoạt động trao quà, mà là hành trình lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội của thanh niên Đà Nẵng. "Chúng tôi mong muốn mỗi món quà, mỗi công trình sẽ là một viên gạch góp phần xây dựng tương lai tươi sáng hơn cho thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, để các em vững tin vươn lên trong cuộc sống", anh Thường nói.

Tại chương trình, Báo Thanh Niên đã trao 2 suất học bổng Nguyễn Thái Bình, mỗi suất trị giá 25 triệu đồng, cho em Hồ Thị Kim Thoa (Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vừ A Dính) và em Hồ Thị Ngọc Huyền (Trường THCS Trà Mai) - những tấm gương vượt khó học giỏi, dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều ngặt nghèo.

Thông qua nhịp cầu nhân ái của Báo Thanh Niên, Công ty quảng cáo Lê Nguyễn cũng trao 5 suất học bổng. Thành đoàn Đà Nẵng trao 40 suất học bổng tiếp sức đến trường, kịp thời tiếp thêm nghị lực cho học sinh vùng cao.

