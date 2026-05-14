Xuất hiện app VssID giả mạo chứa mã độc, người dùng có nguy cơ mất tiền

BHXH Việt Nam vừa phát hiện một ứng dụng giả mạo nhắm vào người dùng VssID - BHXH số. Ứng dụng giả mạo này có tên "VSSID.apk" chứa mã độc có khả năng chiếm quyền điều khiển điện thoại, nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dùng.

BHXH Việt Nam khuyến cáo người dân chỉ tải ứng dụng VssID trên các kho ứng dụng chính thức như CH Play hoặc App Store

Theo cơ quan BHXH, đây là một chiêu thức lừa đảo mới rất nguy hiểm. Các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ BHXH gọi điện, nhắn tin qua Zalo, Facebook, SMS…, yêu cầu cập nhật thông tin hoặc cài phiên bản VssID mới để "hưởng quyền lợi".

Sau đó, các đối tượng này gửi link lạ để người dùng tải file ".apk" về điện thoại (thay vì tải từ CH Play hoặc App Store). Khi cài đặt, ứng dụng giả mạo yêu cầu quyền truy cập tin nhắn, danh bạ, hình ảnh và dữ liệu cá nhân.

BHXH Việt Nam khẳng định, cơ quan này không gửi file cài đặt, đường link hay yêu cầu cài ứng dụng VssID qua mạng xã hội hoặc tin nhắn.

Người dân được khuyến cáo chỉ tải ứng dụng VssID trên các kho ứng dụng chính thức như CH Play hoặc App Store. Nếu nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn đáng ngờ, cần liên hệ cơ quan BHXH, hoặc gọi Tổng đài 19009068 để xác minh.

Cơ quan BHXH cũng lưu ý người dân tuyệt đối không bấm vào link lạ, không cài file ".apk" không rõ nguồn gốc. Đồng thời, cần bảo vệ thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng, không cung cấp các thông tin này cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội.

VssID - BHXH số là ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động chính thức của BHXH Việt Nam, nhằm phục vụ mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân.

Ứng dụng đang cung cấp một số tính năng, tiện ích như: cung cấp thông tin thẻ bảo hiểm y tế, quá trình tham gia (BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm y tế); thông tin hưởng các chế độ BHXH (một lần, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp); lịch sử khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế...

Cạnh đó, VssID cung cấp các tiện ích tra cứu mã số BHXH; các điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế… Qua đó, giúp người tham gia chủ động quản lý thông tin, trực tiếp giám sát việc tổ chức, thực hiện chính sách để đảm bảo quyền lợi của bản thân.