Xuất hiện hình ảnh mì Quảng có màu lạ ở chợ Huế, chính quyền lập tức kiểm tra

Lê Hoài Nhân
06/05/2026 05:45 GMT+7

Tiếp nhận thông tin từ một bài đăng trên mạng xã hội về việc sợi mì Quảng bán ở chợ Bến Ngự có màu lạ, chính quyền phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã lập tức lập đoàn kiểm tra.

Sáng 5.5, tin từ UBND phường Thuận Hóa cho biết Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm của phường vừa tiến hành kiểm tra tại khu vực chợ Bến Ngự sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân liên quan đến chất lượng của cửa hàng bán sợi mì Quảng.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng phản ánh sợi mì Quảng mua ở chợ Bến Ngự có dấu hiệu bất thường về màu sắc và mùi, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Bài đăng phản ánh mì Quảng mua ở chợ Bến Ngự có màu lạ thu hút nhiều lượt tương tác

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Cụ thể, một tài khoản đăng lên nhóm Facebook hình ảnh sợi mì Quảng có màu lạ, xuất hiện một số chấm màu hồng với dòng trạng thái cho rằng mì Quảng của một tiệm ở chợ Bến Ngự có dấu hiệu khác thường, chuyển màu, có mùi hôi. Người này cũng khẳng định, đã trực tiếp đến quán thì thấy hàng để không vệ sinh. Bài viết sau khi đăng tải thu hút một lượng lớn tương tác, với nhiều bình luận bức xúc từ cộng đồng mạng.

Tiếp nhận thông tin, UBND phường Thuận Hóa đã lập tức thành lập đoàn kiểm tra. Qua kiểm tra thực tế tại cơ sở kinh doanh này, Đoàn kiểm tra ghi nhận điều kiện môi trường kinh doanh cơ bản đảm bảo vệ sinh, nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng; tại thời điểm kiểm tra, không phát hiện dấu hiệu bất thường về màu sắc thực phẩm như nội dung phản ánh.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại mà cơ sở này gặp phải như: khu vực bày bán và bảo quản thực phẩm chưa được che đậy đầy đủ; một số trang thiết bị, dụng cụ bảo quản còn đặt sát mặt đất, chưa đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra phường Thuận An kiểm tra cơ sở bán mì Quảng bị phản ánh

ẢNH: UBND PHƯỜNG THUẬN HÓA

Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu cơ sở khắc phục ngay các tồn tại nêu trên; đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình kinh doanh.

UBND phường Thuận Hóa cho biết, thông qua hoạt động kiểm tra, phường Thuận Hóa tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kịp thời chấn chỉnh các vi phạm, tồn tại, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời giữ gìn môi trường kinh doanh thực phẩm an toàn, văn minh trên địa bàn.

Quán cơm Huế bán 100.000 đồng/dĩa: Chính quyền vào cuộc chấn chỉnh

Sau phản ánh về việc quán cơm tại trên đường Võ Thị Sáu lấy giá 100.000 đồng/dĩa cơm, UBND phường Thuận Hóa (thành phố Huế) đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, yêu cầu chủ cơ sở giải trình và chấn chỉnh.

