Xuất khẩu đồ gỗ Việt chuyển từ gia công sang có thương hiệu

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị phát biểu khai mạc, nhấn mạnh, Hawa Expo 2026 là sự kiện xúc tiến thương mại mang tính biểu tượng, khẳng định vị thế và bản lĩnh của ngành gỗ Việt Nam trên trường quốc tế. Đây không chỉ là một hội chợ thương mại đơn thuần mà còn là biểu tượng cho tinh thần “Vươn mình trong kỷ nguyên mới” của ngành gỗ Việt Nam.

Năm 2025 vừa qua được xem là dấu mốc lịch sử. Dù đối mặt với nhiều cơn "gió ngược" từ kinh tế toàn cầu, song ngành vẫn lập kỳ tích với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 18,32 tỉ USD, tăng 5,5% so với năm 2024, xếp vị trí thứ hai tại châu Á và đứng đầu Đông Nam Á về xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, đóng góp hơn 26% vào tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) cũng nhấn mạnh gỗ và sản phẩm từ gỗ là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của nền kinh tế. Đà tăng trưởng từ năm 2025 được duy trì mạnh mẽ ngay từ đầu năm. Tháng 1.2026, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt khoảng 1,6 tỉ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Võ Tân Thành (Phó chủ tịch VCCI), Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và ông Phùng Quốc Mẫn (thứ tự từ trái qua) tại HawaExpo 2026 ẢNH: NG.NGA

Tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cũng đề nghị Hiệp hội tiên phong chuyển dịch xanh; khuyến khích doanh nghiệp thực hành ESG, đầu tư công nghệ sạch và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Đồng thời, nâng tầm từ “Made in Vietnam” sang “Made by Vietnam”, chuyển từ gia công thuần túy sang làm chủ thiết kế, thương hiệu và công nghệ. Trong đó, Hawa Expo phải trở thành không gian tôn vinh sáng tạo, nơi doanh nghiệp Việt khẳng định năng lực thiết kế và chế tác tinh xảo. Đặc biệt, Hiệp hội cần đóng vai trò “nhạc trưởng”, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để minh bạch hóa chuỗi cung ứng, giảm thiểu rủi ro phòng vệ thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh theo hướng xanh, minh bạch, bền vững.

HawaExpo 2026 có sự quan tâm nhiều khách hàng nước ngoài ẢNH: NG.NGA

Theo ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA), ngành gỗ Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch quan trọng. Nếu trước đây doanh nghiệp chủ yếu tham gia khâu gia công sản xuất, thì hiện nay nhiều doanh nghiệp đã đầu tư mạnh vào thiết kế, công nghệ và xây dựng thương hiệu. Đặc biệt, tại Hội chợ HawaExpo năm nay sẽ diễn ra Hội nghị thường niên lần thứ 44 của Hội đồng công nghiệp Nội thất ASEAN - AFIC, cùng với nghi thức chuyển giao vai trò chủ tịch AFIC từ Thái Lan sang Việt Nam. "Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định vai trò dẫn dắt để đưa ngành gỗ Việt Nam nói riêng, ASEAN nói chung xác lập những vị thế mới trên bản đồ thế giới", ông Mẫn thông tin.

Hội chợ ghi nhận quy mô ấn tượng với hơn 450 doanh nghiệp tham gia ẢNH: NGA.NGA