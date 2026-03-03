Bộ Công thương sẽ có 3 phiên livestream quảng bá hàng Việt trong tháng 3

Chương trình nhằm quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm Việt Nam tiêu biểu, có chất lượng nổi trội như hóa mỹ phẩm chiết xuất từ sâm, thảo dược bản địa và các sản phẩm chế biến từ dừa - một trong những nông sản thế mạnh của nước ta, theo hình thức trực tiếp kết hợp nền tảng số.

Sự kiện livestream sẽ được tổ chức vào các ngày có ý nghĩa trong tháng 3: Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, Ngày Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 15.3, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20.3.

Việc lựa chọn 3 thời điểm nói trên để livestream quảng bá hàng Việt tiêu biểu nhằm tạo không khí sôi nổi trong tháng cao điểm, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, qua đó lan tỏa giá trị thương hiệu Việt trong đời sống xã hội.

Các sản phẩm được chọn trưng bày và livestream quảng bá trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đợt này phải có yếu tố thân thiện môi trường, phù hợp xu hướng tiêu dùng xanh ẢNH: LAM NGHI

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, tham gia kỳ trưng bày lần này là các doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành nông sản chế biến với các sản phẩm từ dừa. Các sản phẩm được phát triển theo hướng gia tăng giá trị, thân thiện môi trường, phù hợp xu hướng tiêu dùng xanh.

Trong lĩnh vực hóa mỹ phẩm là các sản phẩm chăm sóc và làm đẹp được chiết xuất từ sâm Việt và thảo dược bản địa. Việc chủ động nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho thấy năng lực làm chủ công nghệ, từng bước xây dựng chuỗi cung ứng nội địa bền vững.

Ngoài ra, dịp Quốc tế phụ nữ 8.3, sẽ có nhiều sản phẩm được thiết kế thành các set quà tặng trang trọng với mức ưu đãi từ 15 - 35%. Chương trình này được tổ chức nhằm góp phần kích cầu tiêu dùng, mang đến lựa chọn quà tặng Việt Nam chất lượng, giàu bản sắc, phù hợp nhu cầu biếu tặng trong dịp lễ.

Điểm nhấn của chương trình là phiên livestream quảng bá và bán sản phẩm diễn ra từ 9 - 12 giờ ngày 8.3 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Theo đơn vị này, phiên phát trực tiếp được kỳ vọng tạo không gian tương tác hai chiều, kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc, đồng thời mở rộng kênh phân phối trên nền tảng số.