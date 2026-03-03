Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Bộ Công thương sẽ có 3 phiên livestream quảng bá hàng Việt trong tháng 3

Lam Nghi
Lam Nghi
03/03/2026 18:15 GMT+7

Từ ngày 7 - 9.3, tại số 62 Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) sẽ tổ chức trưng bày, livestream quảng bá hàng Việt với chủ đề "Sức sống hàng Việt" lần thứ 2 năm 2026.

Chương trình nhằm quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm Việt Nam tiêu biểu, có chất lượng nổi trội như hóa mỹ phẩm chiết xuất từ sâm, thảo dược bản địa và các sản phẩm chế biến từ dừa - một trong những nông sản thế mạnh của nước ta, theo hình thức trực tiếp kết hợp nền tảng số.

Sự kiện livestream sẽ được tổ chức vào các ngày có ý nghĩa trong tháng 3: Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, Ngày Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 15.3, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20.3. 

Việc lựa chọn 3 thời điểm nói trên để livestream quảng bá hàng Việt tiêu biểu nhằm tạo không khí sôi nổi trong tháng cao điểm, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, qua đó lan tỏa giá trị thương hiệu Việt trong đời sống xã hội.

Bộ Công thương sẽ có 3 phiên livestream quảng bá hàng Việt trong tháng 3- Ảnh 1.

Các sản phẩm được chọn trưng bày và livestream quảng bá trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đợt này phải có yếu tố thân thiện môi trường, phù hợp xu hướng tiêu dùng xanh

ẢNH: LAM NGHI

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, tham gia kỳ trưng bày lần này là các doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành nông sản chế biến với các sản phẩm từ dừa. Các sản phẩm được phát triển theo hướng gia tăng giá trị, thân thiện môi trường, phù hợp xu hướng tiêu dùng xanh.

Trong lĩnh vực hóa mỹ phẩm là các sản phẩm chăm sóc và làm đẹp được chiết xuất từ sâm Việt và thảo dược bản địa. Việc chủ động nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho thấy năng lực làm chủ công nghệ, từng bước xây dựng chuỗi cung ứng nội địa bền vững.

Ngoài ra, dịp Quốc tế phụ nữ 8.3, sẽ có nhiều sản phẩm được thiết kế thành các set quà tặng trang trọng với mức ưu đãi từ 15 - 35%. Chương trình này được tổ chức nhằm góp phần kích cầu tiêu dùng, mang đến lựa chọn quà tặng Việt Nam chất lượng, giàu bản sắc, phù hợp nhu cầu biếu tặng trong dịp lễ.

Điểm nhấn của chương trình là phiên livestream quảng bá và bán sản phẩm diễn ra từ 9 - 12 giờ ngày 8.3 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Theo đơn vị này, phiên phát trực tiếp được kỳ vọng tạo không gian tương tác hai chiều, kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc, đồng thời mở rộng kênh phân phối trên nền tảng số.

Tin liên quan

Bộ Công thương khuyến nghị doanh nghiệp để giảm rủi ro từ xung đột Trung Đông

Bộ Công thương khuyến nghị doanh nghiệp để giảm rủi ro từ xung đột Trung Đông

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công thương vừa có Văn bản 229 gửi các hiệp hội ngành hàng, logistics về một số khuyến nghị nhằm giảm thiểu tác động của xung đột giữa Mỹ, Israel - Iran và khu vực Trung Đông.

Bộ Công thương 'hỏa tốc' tổ chức Hội chợ mùa xuân trước Tết Nguyên đán

Khám phá thêm chủ đề

Bộ Công thương LIVESTREAM quảng bá hàng Việt Nam sản phẩm Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Quốc tế Phụ nữ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận