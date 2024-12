Xuất khẩu gạo của Việt Nam thua cả Campuchia và Myanmar ở thị trường EU

Ngày 16.12, tại hội nghị Thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức, ông Trần Văn Công, Tham tán nông nghiệp Việt Nam tại EU, cho biết: Nhu cầu nhập khẩu gạo của EU lên tới khoảng 2 triệu tấn mỗi năm nhưng thị phần của Việt Nam còn rất khiêm tốn và chưa bằng một nửa so với các nước trong khu vực như Campuchia, Myanmar và Thái Lan.



Gạo Việt Nam xuất khẩu vào EU còn rất hạn chế ẢNH: M.Đ

Cụ thể, ông Công thông tin: Xuất khẩu gạo của Việt Nam vào EU trong năm 2023 giảm so với năm 2022 và trong năm 2024 lại tiếp tục giảm so với năm 2023. Tính đến hết tháng 10.2024, xuất khẩu gạo vào EU mới đạt 81.700 tấn và kim ngạch 68,3 triệu USD; so với cùng kỳ năm 2023 đạt 79% về lượng và 95,2% về giá trị. Ước tính cả năm 2024 đạt khoảng 97.600 tấn.

Tại thị trường EU, thị phần của gạo Việt Nam còn rất khiêm tốn nếu so với các nước như Thái Lan, Ấn Độ, Campuchia, Myanmar… Nguyên nhân, do Thái Lan là nước đã có lịch sử thương mại gạo với EU nhiều năm và thương hiệu gạo của họ đã có chỗ đứng trên thị trường. Riêng với Campuchia và Myanmar được hưởng chính sách thuế ưu đãi 0% cho những nước mới phát triển. Chính vì vậy, lượng gạo xuất khẩu của 2 nước này vào EU bình quân 200.000 - 300.000 tấn mỗi năm, thậm chí có năm đạt tới 400.000 tấn. "Tuy sản lượng gạo của Việt Nam vào EU còn hạn chế nhưng các sản phẩm chế biến từ gạo như bún, miến, phở… lại xâm nhập tốt vào thị trường này, có mặt ở các hệ thống siêu thị lớn", ông Công cho hay.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, xuất khẩu gạo là một trong những mặt hàng tăng trưởng mạnh nhất trong lĩnh vực nông nghiệp với sản lượng kỷ lục 9 triệu tấn và kim ngạch đạt 5,8 tỉ USD.