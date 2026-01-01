Xuất khẩu nông lâm thủy sản bứt phá

Nông nghiệp phải số hóa, hiện đại hóa

Tại hội nghị, Thủ tướng dành nhiều thời gian phân tích về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ngành nông nghiệp, là trụ đỡ của nền kinh tế, đặc biệt trong những giai đoạn biến động lớn và trong bảo đảm cân đối lương thực - thực phẩm, kiểm soát lạm phát.

Thủ tướng nêu rõ, những năm tới, muốn trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Việt Nam vẫn phải lấy nông nghiệp làm trụ đỡ, tiếp tục công nghiệp hóa, hiện đại hóa và lấy KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm nền tảng phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết ngành NN-MT ẢNH: NHẬT BẮC

Đáng chú ý, năm 2025, nông nghiệp duy trì đà phát triển với tốc độ tăng trưởng ước đạt trên 4%; xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng cao với tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt trên 70 tỉ USD, xuất siêu hơn 20 tỉ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024; đồng thời có sự chuyển biến trong tư duy "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp"; tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Ngành kiên trì vượt khó với việc phòng, chống, khắc phục hậu quả "bão chồng bão", "lũ chồng lũ".

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nhấn mạnh 3 thách thức lớn đang đặt ra gồm: biến đổi khí hậu; thích ứng với xu hướng chuyển đổi xanh, số, tuần hoàn; thách thức về nguồn lực (thể chế, hạ tầng, nhân lực, nguồn vốn, quản trị, số hóa). Các chính sách vì thế phải bám sát tình hình, phản ứng kịp thời, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, đặc biệt là tình hình bất thường.

Thủ tướng lấy ví dụ, khi hỗ trợ người nông dân tái sản xuất sau thiên tai thì cần hỗ trợ trực tiếp bằng tiền để phát huy tinh thần chủ động mua giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp…, thay vì phải "lỉnh kỉnh mua từ T.Ư rồi vận chuyển xuống, cái cần thì không có, cái không cần thì lại có, rồi mất chi phí vận chuyển không cần thiết".

"Nông nghiệp vẫn là trụ đỡ, nhưng phải số hóa, phải hiện đại hóa, công nghiệp hóa, ứng dụng KH-CN, đổi mới sáng tạo; phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh", Thủ tướng phát biểu.

Đảm bảo an toàn hệ thống tín dụng

Trước đó sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết của ngành ngân hàng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đánh giá nhiệm kỳ 2021 - 2025 là nhiệm kỳ đầy biến động, khó khăn, thách thức chưa từng có, nhưng cũng là nhiệm kỳ ghi đậm nhiều dấu ấn, nỗ lực, cảm xúc, toàn ngành ngân hàng đã cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chính sách tiền tệ đã được điều hành linh hoạt, hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế ở mức cao, lạm phát được kiểm soát, thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định dù rất nhiều áp lực.

Về giải pháp năm 2026, Thủ tướng lưu ý ngành ngân hàng phải bảo đảm an toàn hệ thống tiền tệ, tín dụng, ngân hàng; điều hành room tín dụng phù hợp, căn cứ xếp hạng của từng ngân hàng, thưởng phạt nghiêm minh. Kiểm soát rủi ro phải tuân thủ thông lệ quốc tế, bằng công cụ thị trường; lưu ý kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, bảo đảm chất lượng tín dụng.

Cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục khắc phục hậu quả, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém và không để tái diễn; nghiên cứu giải pháp tốt nhất với Ngân hàng SCB theo hướng tập trung thu hồi tài sản và tiến hành tái cơ cấu; tăng cường kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng theo tinh thần "phòng bệnh hơn chữa bệnh"...