Thông thường, tháng 10 là giai đoạn cao điểm của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản khi các thị trường tăng nhập hàng để chuẩn bị cho mùa cuối năm, nhưng năm nay lại khác. Theo Cục Hải quan Việt Nam, tháng 10 xuất khẩu tôm đạt gần 468 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước giảm 6,1% và đi ngang nếu so với tháng liền kề. Dù vậy, lũy kế 10 tháng đạt 4,2 tỉ USD, tăng 8,8%. Tuy nhiên, trước đó lũy kế 9 tháng tăng 11% hay xa hơn là 6 tháng đầu năm tăng tới 14%.



Xuất khẩu tôm sụt giảm giữa mùa cao điểm cuối năm ẢNH: CHÍ NHÂN

Nguyên nhân sụt giảm chủ yếu nằm ở thị trường Mỹ, nơi vài năm trước còn là thị trường số 1 của con tôm Việt Nam. Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu tôm sang Mỹ đạt 498 triệu USD, giảm gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ trong 9 tháng năm 2026 chịu nhiều tác động của chính sách thuế và cạnh tranh giữa các nguồn cung.

Đầu tháng 11 này, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) ban hành kết luận cuối cùng của đợt rà soát hành chính lần thứ 20 (POR20) thuế chống bán phá giá đối với tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam. Thời kỳ rà soát từ ngày 1.2.2024 - 31.1.2025 với mức thuế suất toàn quốc áp dụng cho 131 doanh nghiệp vẫn 25,76%. Đây được xem là mức thuế sẽ làm giảm sức cạnh tranh của con tôm Việt Nam tại thị trường quan trọng này.

Trong khi Mỹ và EU sụt giảm thì Trung Quốc lại phát triển mạnh và vươn lên đứng đầu. Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu tôm vào thị trường Trung Quốc đạt 1,2 tỉ USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước và chiếm đến 33% tổng kim ngạch. Bên cạnh Trung Quốc, các thị trường quan trọng khác cũng có sự tăng trưởng đáng kể như: Nhật Bản đạt 441 triệu USD, tăng 6,4%; Úc đạt 212 triệu USD, tăng 18,5%; Canada đạt 130 triệu USD, tăng 11%...

Năm 2025, xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt kỷ lục với 4,6 tỉ USD, tăng 19% so với năm trước. Theo các doanh nghiệp, trong những tháng cuối năm và hướng tới các mục tiêu dài hạn, chiến lược cốt lõi của ngành tôm Việt Nam vẫn tập trung sâu vào phân khúc chế biến giá trị gia tăng, nâng cao chất lượng thông qua công nghệ chọn giống và tối ưu hóa chi phí sản xuất để bảo toàn thị phần tại các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc.