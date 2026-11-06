Mỹ tăng thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam, xuất khẩu cuối năm ra sao?

Mỹ áp thuế cao với tôm Việt Nam

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 3.11.2026 (giờ Mỹ), Bộ Thương mại Mỹ (DOC) ban hành kết luận cuối cùng của đợt rà soát hành chính lần thứ 20 (POR20) thuế chống bán phá giá đối với tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam. Thời kỳ rà soát từ ngày 1.2.2024 - 31.1.2025.



Mỹ tăng thuế chống bán phá giá với tôm Việt Nam, xuất khẩu cuối năm càng thêm khó ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo đó, Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FIMEX) chịu mức thuế 10,71%, Công ty cổ phần Thủy sản Sóc Trăng (STAPIMEX) 6,36%. Nhóm 27 doanh nghiệp được hưởng thuế suất riêng rẽ chịu mức 7,59%, trong khi nhóm doanh nghiệp chịu thuế suất toàn quốc áp dụng mức 25,76%.

So với kết quả sơ bộ hồi tháng 5.2026, mức thuế của FIMEX giảm nhẹ từ 10,76% xuống 10,71%; trong khi STAPIMEX tăng từ 6,30% lên 6,36% và nhóm doanh nghiệp riêng rẽ tăng từ 7,56% lên 7,59%.

Thuế suất toàn quốc áp dụng cho 131 doanh nghiệp vẫn là 25,76%, do không có bên liên quan yêu cầu rà soát nhóm này. Những thay đổi trên xuất phát từ việc DOC điều chỉnh một số nội dung tính toán sau khi xem xét ý kiến các bên.

Một số doanh nghiệp cũng bày tỏ quan ngại về phương pháp tính giá trị thay thế nguyên liệu đầu vào của DOC, cho rằng chưa phản ánh đầy đủ điều kiện sản xuất thực tế tại Việt Nam.

Xuất khẩu tôm sang Mỹ giảm, cạnh tranh tiếp tục gia tăng

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu thủy sản cả nước trong 10 tháng năm 2026 đạt hơn 10,4 tỉ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ngành tôm và thị trường Mỹ lại có diễn biến kém tích cực hơn xu hướng chung.

Xuất khẩu tôm trong 10 tháng của Việt Nam đạt khoảng 4,2 tỉ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, xuất khẩu tôm sang Mỹ tháng 10 giảm đến gần 12%, đưa kim ngạch lũy kế 10 tháng xuống khoảng 1,6 tỉ USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu tôm sang Mỹ chịu áp lực từ nhiều yếu tố, gồm thuế chống bán phá giá, chính sách thuế nhập khẩu, nhu cầu tiêu dùng chưa phục hồi rõ rệt, tồn kho của nhà nhập khẩu và cạnh tranh từ các nguồn cung lớn như Ecuador, Ấn Độ. Trong bối cảnh đó, các nhà nhập khẩu có xu hướng thận trọng hơn khi đặt hàng, gia tăng sức ép đàm phán giá và rút ngắn thời hạn hợp đồng.

Mỹ vẫn là thị trường quan trọng đối với tôm Việt Nam, đặc biệt với các sản phẩm chế biến sâu, có giá trị gia tăng cao. Tuy nhiên, kết quả POR20 khiến triển vọng xuất khẩu những tháng cuối năm 2026 khó có thể bứt phá mạnh khi sức mua chưa phục hồi rõ rệt và các doanh nghiệp phải tính toán lại chi phí thuế. Bên cạnh đó, mức thuế này cũng đặt ra yêu cầu đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào một thị trường đơn lẻ. Tuy nhiên, chuyển hướng không thể diễn ra tức thời bởi mỗi thị trường có yêu cầu riêng về chất lượng, giá cả và hệ thống phân phối.