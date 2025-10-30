Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xúc động: Dòng chữ ghi vội trên hàng cứu trợ người dân bị cô lập do mưa lũ
Video Thời sự

Ngọc Hân
30/10/2025 06:12 GMT+7

Giữa dòng nước xiết, những chuyến ghe vượt lũ, chở thùng mì, thùng nước ghi vội dòng chữ 'ủng hộ cho ai cũng được' đến với bà con đang bị cô lập ở thành phố Đà Nẵng.

Ngày 29.10.2025, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an cùng lực lượng thanh niên, dân quân ở thành phố Đà Nẵng căng mình vận chuyển từng thùng mì tôm, chai nước, gói sữa đến với bà con vùng ngập sâu.

Xúc động Dòng chữ ghi vội trên hàng cứu trợ người dân bị cô lập do mưa lũ

Tại phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng, nước lũ dâng cao khiến tuyến đường ĐH8 dẫn vào Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức ngập quá đầu người. Chính quyền địa phương lập rào chắn, huy động ghe thuyền ứng cứu hơn 700 hộ dân bị ngập lút mái nhà.

- Ảnh 1.

Chuẩn bị ghe thuyền hỗ trợ vùng bị ngập sâu

ẢNH: NGỌC HÂN

Những ngày qua, lực lượng công an, quân đội và đoàn thanh niên tổ chức gần 20 lượt cơ động vượt lũ, mang nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân bị chia cắt. Đây là những phần quà do người dân khắp nơi gửi về tiếp tế cho bà con vùng lũ. Công an phường Điện Bàn Đông cũng đã túc trực 100% quân số suốt những ngày qua.

Chiến sĩ dựng lại nhà, thu dọn bùn đất nhà dân sau vụ sạt lở tại Trà Leng

Chiến sĩ dựng lại nhà, thu dọn bùn đất nhà dân sau vụ sạt lở tại Trà Leng

Trong mưa lớn và sạt lở chia cắt, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) có mặt kịp thời tại thôn 1, xã Trà Leng (TP.Đà Nẵng) hỗ trợ khắc phục sạt lở, giúp dân ổn định cuộc sống.

