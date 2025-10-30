Ngày 29.10.2025, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an cùng lực lượng thanh niên, dân quân ở thành phố Đà Nẵng căng mình vận chuyển từng thùng mì tôm, chai nước, gói sữa đến với bà con vùng ngập sâu.

Xúc động Dòng chữ ghi vội trên hàng cứu trợ người dân bị cô lập do mưa lũ

Tại phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng, nước lũ dâng cao khiến tuyến đường ĐH8 dẫn vào Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức ngập quá đầu người. Chính quyền địa phương lập rào chắn, huy động ghe thuyền ứng cứu hơn 700 hộ dân bị ngập lút mái nhà.

Chuẩn bị ghe thuyền hỗ trợ vùng bị ngập sâu ẢNH: NGỌC HÂN

Những ngày qua, lực lượng công an, quân đội và đoàn thanh niên tổ chức gần 20 lượt cơ động vượt lũ, mang nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân bị chia cắt. Đây là những phần quà do người dân khắp nơi gửi về tiếp tế cho bà con vùng lũ. Công an phường Điện Bàn Đông cũng đã túc trực 100% quân số suốt những ngày qua.