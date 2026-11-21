Chiều tối 21.11, tại cầu tàu lịch sử 914, đặc khu Côn Đảo (TP.HCM), lễ thắp nến tưởng niệm cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh tại Côn Đảo. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội sách "Huyền thoại Côn Đảo" năm 2026.

Các đại biểu dâng hương trước Phật đài ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tham dự có ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo; ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Trưởng ban tổ chức hội sách.

Cùng dự có nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía nam; PGS-TS Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ.

Đại biểu thắp nến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM; thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa - Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM; thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Tổng biên tập Báo Giác Ngộ.

Buổi lễ còn có sự tham dự của các cựu tù chính trị Côn Đảo, thân nhân liệt sĩ, tăng ni, phật tử và người dân.

Những ngọn nến tri ân bên cầu tàu lịch sử ở Côn Đảo

Trong không khí trang nghiêm tại cầu tàu 914, các đại biểu cùng tăng ni, phật tử và người dân dành phút nhập từ bi quán, tưởng niệm các bậc tiền nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh vì Tổ quốc.

Tiếp đó, chư tôn đức thực hiện nghi thức dâng hương, dâng đăng và truyền đăng. Từ ngọn đèn trên Phật đài, ánh nến được truyền đến những người tham dự. Mỗi người nâng ngọn nến, bông hoa cúc trắng trước ngực, lắng nghe lời quán nguyện, sau đó cùng hướng về đầu cầu tàu 914 để đặt nến tưởng niệm.

Những ngọn nến tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã hy sinh ở Côn Đảo ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đoàn viên thanh niên tham dự buổi lễ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Người dân xúc động khi nghe những lời quán nguyện trong buổi lễ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Các lực lượng thành kính thắp nến tưởng niệm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Chia sẻ về ý nghĩa buổi lễ, thượng tọa Thích Trí Chơn cho biết lễ thắp nến tưởng niệm đã trở thành nét đẹp truyền thống của Phật giáo Việt Nam trong những sự kiện trọng đại, đặc biệt thể hiện tinh thần tri ân, báo ân đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh vì quê hương và sự nghiệp chung của dân tộc.

Theo thượng tọa, mỗi ngọn nến được thắp lên tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ và lòng từ bi của Đức Phật, với mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến mọi người, mọi loài. Qua đó, nhắc nhở mỗi người sống và ứng xử với nhau bằng tình thương, sự hiểu biết và trí tuệ.

"Đặc biệt, Côn Đảo là vùng đất thiêng liêng, nơi mỗi người cần hướng về bằng cả tấm lòng thành kính, đức tin và năng lượng bình an", thượng tọa Thích Trí Chơn chia sẻ.

Những ngọn nến được thắp lên không chỉ để tưởng nhớ, cầu nguyện cho những người đã khuất mà còn gửi gắm ước nguyện về một Côn Đảo ngày càng bình an, trù phú.

Người nước ngoài theo đoàn phật tử cùng tham dự buổi lễ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Một số em nhỏ cùng cha mẹ thắp nến tưởng niệm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong lời quán nguyện tại buổi lễ, những người tham dự cùng tưởng nhớ các chiến sĩ cách mạng và đồng bào từng chịu cảnh tù đày, tra tấn, lao dịch tại Côn Đảo; những người đã nằm lại nơi biển đảo, những người chưa tìm được hài cốt hoặc chưa có nấm mồ để thân nhân đến tưởng nhớ.

Lời nguyện cũng nhắc nhở các thế hệ hôm nay biết trân trọng cuộc sống hòa bình, chăm lo gia đình liệt sĩ, quan tâm những người còn mang thương tích và giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, trách nhiệm với quê hương.

"Ngọn nến rồi sẽ tàn, lòng biết ơn xin còn sáng mãi" là thông điệp được gửi gắm trong lời quán nguyện, nhắc nhở mỗi người tiếp nối sự hy sinh của các thế hệ đi trước bằng những việc làm có ý nghĩa trong cuộc sống.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm tại Côn Đảo ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đông đảo người dân cùng tham dự buổi lễ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Chư tăng ni dâng nến tưởng niệm tại di tích lịch sử cầu tàu 914 ẢNH: VŨ PHƯỢNG