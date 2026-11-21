Sáng 21.11, đoàn đại biểu tham dự Hội sách Côn Đảo năm 2026 với chủ đề "Huyền thoại Côn Đảo" đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và đền thờ Côn Đảo.

Tham dự có PGS-TS Phạm Minh Tuấn, Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía nam.



Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Hàng Dương ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Về phía TP.HCM có ông Lê Văn Minh, Phó trưởng ban Thường trực ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Hội sách Côn Đảo; ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo.

Cùng tham dự có thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Văn hóa và Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM; thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Tổng biên tập Báo Giác Ngộ.

Tại Nghĩa trang Hàng Keo, đoàn thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đoàn còn có bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày TP.HCM; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trung tướng Châu Văn Mẫn, Phó ban Liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày Côn Đảo.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các bậc tiền nhân, anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã chiến đấu, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tại Nghĩa trang Hàng Dương, đoàn thành kính nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đang yên nghỉ trên mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng.

Đoàn đại biểu đến đền thờ Côn Đảo - nơi tưởng nhớ và vinh danh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trên mảnh đất thiêng liêng Côn Đảo ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Từ năm 1862 - 1975, suốt 113 năm, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và các chế độ tay sai đã biến Côn Đảo thành nơi giam cầm, tra tấn các chiến sĩ cách mạng và những người Việt Nam yêu nước, được biết đến với tên gọi "địa ngục trần gian".

Trong cuộc đấu tranh ấy, hàng vạn người con ưu tú của dân tộc đã vĩnh viễn nằm xuống nơi đây vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp thống nhất đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh; đồng thời nguyện tiếp nối truyền thống yêu nước, tinh thần kiên cường, bất khuất, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn cũng bày tỏ quyết tâm góp phần xây dựng Côn Đảo trở thành nơi đáng sống, điểm đến đặc sắc về sinh thái, văn hóa, lịch sử, gắn với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tại đền thờ Côn Đảo, nơi tưởng nhớ và vinh danh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất này, đoàn tiếp tục dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc.

Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tại Nghĩa trang Hàng Dương ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đoàn đại biểu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM dâng hương tưởng niệm đại đức Thích Hành Tuệ - một tu sĩ yêu nước và liệt sĩ, hy sinh tại nhà tù Côn Đảo năm 1973 sau nhiều năm bị giam cầm và tra tấn trong khu "chuồng cọp" ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hoạt động dâng hương, dâng hoa tưởng niệm nằm trong chương trình Hội sách Côn Đảo năm 2026 với chủ đề "Huyền thoại Côn Đảo".

Hội sách được tổ chức nhằm lan tỏa văn hóa đọc, đưa tri thức đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và du khách; đồng thời góp phần lưu giữ, tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng của Côn Đảo.