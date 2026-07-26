TP.HCM tổ chức Lễ giỗ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước tại Côn Đảo

Ngày 26.7, tại đền thờ Côn Đảo, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ giỗ các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước hy sinh tại Côn Đảo nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026).

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cùng đại biểu thỉnh hồi chuông kính cáo khai lễ

ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng nguyên lãnh đạo TP.HCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước hợp nhất), các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cựu tù chính trị tiêu biểu, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và cán bộ, nhân dân đặc khu Côn Đảo tham dự lễ.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM (bìa trái) dự lễ giỗ ẢNH: NGUYỄN LONG

Côn Đảo từng là "địa ngục trần gian" dưới ách thống trị của thực dân, đế quốc, nơi giam cầm hàng vạn người yêu nước, chiến sĩ cách mạng từ khắp mọi miền Tổ quốc. Dù phải chịu xiềng xích, đòn tra tấn tàn bạo và chế độ lao tù hà khắc, họ vẫn giữ vững ý chí cách mạng, biến chốn ngục tù thành trường học cách mạng, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phát biểu tri ân tại lễ giỗ, ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định sự hy sinh vô bờ bến ấy đã làm nên giá trị thiêng liêng, là thành tố làm nên dáng đứng Việt Nam, xây nên thành đồng của Tổ quốc. Máu đào của các ông bà, cô bác, chú dì đã hòa vào lòng biển sóng, thấm vào từng thớ đá, tạc nên tấm hình thiêng liêng của đền thờ Côn Đảo và Nghĩa trang Hàng Dương lịch sử.

Các anh hùng chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã hy sinh hóa thành bất tử, biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, tỏa sáng về ý chí Việt Nam, tinh thần Việt Nam, đã làm nên sức mạnh to lớn của cả dân tộc ta, đất nước ta.

Truyền thống đó luôn được giữ gìn, kế tục, khơi dậy và bất khuất trong mọi hoàn cảnh; trong từng thành quả của hôm nay luôn có sự hiện diện lặng thầm nhưng cao cả của những người đã ngã xuống.

Ông Nguyễn Phước Lộc cùng nguyên lãnh đạo TP.HCM thắp hương tại lễ giỗ ẢNH: NGUYỄN LONG

Nhấn mạnh tại lễ giỗ, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả cao nhất phong trào chăm lo người có công với cách mạng; tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương và toàn xã hội, chăm lo chính sách cho người có công, đảm bảo bao phủ, thường xuyên, liên tục.

Đẩy mạnh sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị trong việc thực hiện chính sách người có công, đảm bảo tính liên tục, thiết thực, gắn với chính sách an sinh xã hội theo phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị xây dựng và phát triển đặc khu Côn Đảo trong lòng thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu với sức sống vươn lên mạnh mẽ, nhưng là một cực tăng trưởng xanh, là điểm đến nghĩa tình, nơi có giá trị đặc sắc, phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo tồn, bảo toàn giá trị lịch sử cách mạng, lịch sử dân tộc. Tăng trưởng kinh tế gắn với bảo tồn đa dạng sinh học biển, đa dạng sinh học rừng, đảm bảo quốc phòng - an ninh.