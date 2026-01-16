Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng, Đinh Thị Lan bị đề nghị đến 2 năm tù

Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
16/01/2026 11:48 GMT+7

Theo Viện kiểm sát, dù Đinh Thị Lan không thừa nhận đã đăng tải clip lên mạng xã hội, nhưng đủ cơ sở cho thấy bị cáo có hành vi phạm tội, đề nghị tòa xử phạt từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù.

Ngày 16.1, TAND khu vực 7, TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Thị Lan về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", do xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng (55 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng (65 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam).

Trong phần đề nghị mức án, đại diện Viện kiểm sát cho rằng dù Đinh Thị Lan "khai báo quanh co, chối tội", nhưng vẫn đủ căn cứ cho thấy bị cáo xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng. Từ đó đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa phạt bị cáo từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù về tội danh trên.

Đinh Thị Lan bị đề nghị 2 năm tù vì xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 1.

Đinh Thị Lan bị đề nghị tòa phạt từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù

ẢNH: QT

Ở phần xét hỏi, luật sư Hồ Nguyên Lễ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng nhận định những clip có trong hồ sơ thể hiện bị cáo Đinh Thị Lan đã xúc phạm vợ chồng của bà Hằng. Những clip này đều đã được lập vi bằng.

Trước câu hỏi của tòa về việc có yêu cầu bồi thường thiệt hại hay không, luật sư Lễ cho biết vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng và Công ty CP Đại Nam không yêu cầu bồi thường, mà chỉ cần xử lý theo quy định pháp luật.

Còn bị cáo Lan khai rằng việc quay 6 clip bằng điện thoại rồi tung lên mạng chỉ để giải tỏa những bức xúc, "trút xả giận".

Bị cáo Lan khai năm 2008 quen biết ông Dũng, có quan hệ làm ăn. Tháng 12.2012, quen biết bà Hằng qua ông Dũng. Các bên cũng không có mâu thuẫn gì. Bị cáo tự quay 6 clip nhưng không đăng tải, sau đó làm mất điện thoại vào cuối năm 2021.

Đinh Thị Lan bị đề nghị 2 năm tù vì xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 2.

Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng và Công ty CP Đại Nam không yêu cầu bồi thường, mà chỉ cần xử lý bị cáo theo quy định pháp luật

ẢNH: QT

Youtuber Đinh Thị Lan đề nghị hoãn phiên tòa để thuê luật sư

Theo cáo trạng, bà Lan sở hữu tài khoản YouTube mang tên "Lan Đinh". Năm 2021, bị cáo Đinh Thị Lan tự ghi hình 6 video clip và phát tán trên không gian mạng qua tài khoản này.

Kết luận giám định ngày 17.4.2024 của Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM (cũ) xác định 6 video trên chứa nội dung bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự, nhân phẩm cá nhân; đưa lên không gian mạng các thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định pháp luật.

Hành vi của Đinh Thị Lan bị xác định vi phạm điểm a, b khoản 3 điều 16; điểm d khoản 1 điều 17 luật An ninh mạng 2018 và điểm d khoản 1 điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.


