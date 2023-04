Xung đột tại Sudan: ít nhất 97 người thiệt mạng, Liên Hiệp Quốc lên tiếng

Các binh sĩ trung thành với tướng Abdel Fattah al-Burhan tại thành phố Cảng Sudan hôm 16.4 AFP

Xung đột chủ yếu tại thủ đô Khartoum của Sudan bùng nổ từ ngày 15.4 giữa các đơn vị quân đội trung thành với tướng Abdel Fattah al-Burhan với Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF), lực lượng bán quân sự do tướng Mohamed Hamdan Daga dẫn đầu.

Có thông tin RSF khơi mào tấn công các khu vực của chính phủ, nhưng họ lại cáo buộc quân đội tấn công trước.

Các vụ nổ và tiếng súng vang lên khắp Khartoum và tướng Mohamed Hamdan Daga tuyên bố kiểm soát nhiều khu vực của chính phủ, trong đó có phủ tổng thống và những nơi khác.

Đây là lần đầu tiên 2 bên xung đột kể từ khi họ cùng kết hợp để lật đổ cựu Tổng thống Omar Hassan al-Bashir vào năm 2019.

Tình hình tại Sudan khiến Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên Hiệp Quốc ngày 16.4 thông báo tạm dừng mọi hoạt động ở quốc gia Đông Bắc Phi, sau khi 3 nhân viên tại đây thiệt mạng.

"Trong khi xem xét tình hình an ninh đang diễn biến, chúng tôi buộc phải tạm dừng mọi hoạt động ở Sudan. WFP cam kết hỗ trợ người dân Sudan đối diện tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng, nhưng chúng tôi không thể làm công việc cứu mạng nếu an toàn và an ninh của đội ngũ cùng các đối tác không được đảm bảo", theo giám đốc điều hành WFP Cindy McCain.

Có 3 nhân viên WFP thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong xung đột tại Kabkabiya ở phía bắc Darfur, nhưng WFP chưa tiết lộ quốc tịch của họ.

Bà McCain còn cho biết thêm rằng các nhân viên WFP khó hoạt động sau khi một máy bay Dịch vụ Hàng không nhân đạo Liên Hiệp Quốc bị thiệt hại đáng kể tại Sân bay Khartoum giữa giao tranh hôm 15.4.

Trước đó, Liên Hiệp Quốc lên án việc sát hại các nhân viên WFP và cho hay rằng họ thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ.

Theo AFP, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres "cực lực lên án việc dân thường thiệt mạng và bị thương, trong đó có 3 nhân viên WFP tử vong và 2 người khác bị thương. Những kẻ chịu trách nhiệm cần được đưa ra trước công lý mà không trì hoãn", ông kêu gọi.

Ông còn nhắc lại lời kêu gọi lập tức ngừng xung đột và "quay lại đối thoại", nhấn mạnh rằng ông vẫn làm việc với các lãnh đạo trong khu vực và các bên ở Sudan để tìm lối thoát khỏi khủng hoảng.