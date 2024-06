Xung lực mới cho Đà Nẵng phát triển

Trao đổi với Thanh Niên, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết nếu được chính thức áp dụng mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù cùng nhiều giải pháp của TP trong tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực, mở đường cho công nghiệp vi mạch bán dẫn…, Đà Nẵng sẽ đón xung lực mới cho sự phát triển.

Nền kinh tế phát triển sôi động

Thưa ông, nửa chặng đường thực hiện chủ đề năm 2024, bức tranh KT-XH TP.Đà Nẵng đang thế nào?

Ông Lê Trung Chinh: Ngay từ đầu năm 2024, TP đã tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai chủ đề năm 2024 "Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội". Đến nay, có thể thấy các hoạt động KT-XH tiếp tục phát triển ổn định. Chỉ tính riêng quý 1/2024, quy mô nền kinh tế ước đạt hơn 33.344 tỉ đồng, mở rộng 1.750 tỉ đồng so với cùng kỳ. Đặc biệt, hoạt động du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ, các hoạt động, sự kiện được liên tục tổ chức, góp phần tạo không khí sôi động, tươi mới, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Các hoạt động xúc tiến thương mại, bình ổn thị trường được duy trì trong thời gian qua, đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) đẩy mạnh hoạt động sản xuất. Số lượng DN quay trở lại hoạt động tăng gần 20% so với cùng kỳ 2023. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt khá so với dự toán và cao hơn so với cùng kỳ. Các mục tiêu an sinh xã hội được duy trì thực hiện, đời sống nhân dân được các cấp lãnh đạo, cộng đồng DN và toàn xã hội quan tâm thực hiện.

Để thực hiện thành công chủ đề năm 2024 được đánh giá là khó trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi chậm, UBND TP đã đề ra những giải pháp gì?

UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện quyết tâm, giữ vững tinh thần vượt khó, đoàn kết, tự lực tự cường, chủ động thích ứng linh hoạt, hành động quyết liệt, khoa học, hiệu quả, tích cực đổi mới sáng tạo nhằm thực hiện thành công chủ đề năm 2024 với 4 nhiệm vụ chính, như: đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, rút ngắn thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai; tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư (đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, xúc tiến đầu tư, KCN, cụm công nghiệp...); thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

TP đã tích cực tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến, vận động đầu tư, như: tổ chức chương trình kết nối (B2B, B2G) giữa đoàn DN tỉnh Kagawa (Nhật Bản) với các DN Đà Nẵng trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, du lịch, CNTT...; tổ chức sự kiện "Gặp gỡ Đà Nẵn g"; tham dự sự kiện "Da Nang meets Europe"; thường xuyên hỗ trợ các DN nghiên cứu, triển khai hoạt động đầu tư tại Đà Nẵng; theo dõi, đôn đốc giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BĐS, hạ tầng CNTT, thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế...

Lễ hội Quán Thế Âm - một trong những điểm nhấn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm bái

ẢNH: HOÀNG SƠN

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của TP trong năm 2024, TP đã tập trung giải pháp gì, thưa ông?

Năm 2024, giải ngân vốn đầu tư công của TP đạt 95% kế hoạch vốn được giao. TP đã hoàn thành việc phân bổ hết kế hoạch vốn còn lại là hơn 1.587 tỉ đồng. Hiện nay, các cơ quan chuyên môn tập trung kiểm tra thẩm định hồ sơ đánh giá tác động môi trường, PCCC, trình thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, đảm bảo điều kiện bố trí kế hoạch vốn cho các công trình, dự án mới, tập trung vào các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa được phê duyệt dự án đầu tư, như: đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2; Trung tâm Chính trị - Hành chính Q.Hải Châu; nâng cấp, cải tạo công viên 29.3; Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 - giai đoạn 1; kè chống sạt lở khẩn cấp tại vị trí xung yếu các tuyến sông trên địa bàn…

TP.Đà Nẵng tiếp tục tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn xứng tầm TP sự kiện thế giới Ảnh: Nguyễn Trình

Năm 2024, TP.Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

ẢNH: HOÀNG SƠN

Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án hiện đang được TP triển khai thế nào?

Hiện nay, TP đang tập trung triển khai thủ tục tháo gỡ các dự án để khơi thông nguồn lực; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án "Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, TP"; rà soát, đề xuất giải pháp tiếp tục triển khai tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ.

TP nỗ lực để hoàn thành phương án thu nghĩa vụ tài chính đối với 15/15 dự án, khu đất đã báo cáo tại đề án. Để khơi thông nguồn lực, TP tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác đấu giá quyền sử dụng đất, công tác quản lý quỹ đất; tham mưu các chính sách và xử lý vướng mắc, vượt thẩm quyền liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các quận, huyện; triển khai đấu giá 13 khu đất đã được phê duyệt phương án đấu giá…

Bãi biển Đà Nẵng sôi động trong dịp hè 2024

Khu du lịch Bà Nà Hill ẢNH: NGUYỄN TRÌNH



Dốc sức phát triển ngành vi mạch bán dẫn

Các thị trường lớn trên thế giới, nhất là Mỹ đang rất quan tâm đến khai thác tiềm năng của VN trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn, TP.Đà Nẵng làm gì để đón đầu cơ hội trở thành một trung tâm của ngành này?

Đà Nẵng được xác định là có lợi thế trong việc đón nhận sự chuyển dịch của ngành công nghiệp bán dẫn với nguồn lực đảm bảo, tiềm năng phát triển… Thời gian qua, TP đã tiếp và làm việc với các DN vi mạch, bán dẫn lớn trên thế giới, như: Tập đoàn Qualcomm; Công ty Marvell; Tập đoàn Intel… đến tìm hiểu môi trường đầu tư. Để "đón sóng" đầu tư, TP đang tập trung vào 3 nội dung trọng tâm, gồm: hoàn thiện cơ chế chính sách đặc thù; xây dựng và phát triển hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Dự kiến, UBND TP sẽ ban hành đề án Phát triển chip bán dẫn và vi mạch trên địa bàn vào giữa năm 2024. TP đang trình T.Ư phê duyệt các chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư chiến lược thuộc lĩnh vực vi mạch, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Trọng tâm của Đà Nẵng là phấn đấu xây dựng hệ thống đào tạo nguồn nhân lực vi mạch, bán dẫn đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế. Đà Nẵng từng bước hình thành hệ thống ươm tạo DN khởi nghiệp, nghiên cứu có chất lượng trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn.

Năm 2024, Đà Nẵng tập trung thu hút đầu tư vào cảng Liên Chiểu

Ông vừa đề cập đến đào tạo nguồn nhân lực vi mạch, bán dẫn. Vậy TP.Đà Nẵng có những chính sách gì để phát triển nhanh, mạnh lực lượng này?

Hiện TP đang hoàn thiện các chính sách đặc thù thu hút các trí thức Việt kiều, chuyên gia trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn về chuyển giao tri thức, công nghệ cho TP; chính sách hỗ trợ cho người tham gia đào tạo, cho người học ngành nghề chip bán dẫn và vi mạch. Ngay từ đầu năm 2024, TP đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) để sẵn sàng nguồn lực tiếp đón và làm việc với các nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực này.

Xác định vi mạch, bán dẫn là động lực tăng trưởng trong thời gian tới, mới đây, lãnh đạo TP đã đến Mỹ và tích cực làm việc với các DN Mỹ với mong muốn thúc đẩy hợp tác trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Các đối tác phía Mỹ cũng đặc biệt đánh giá cao triển vọng phát triển của TP và cho biết, các nhóm nhân sự đang hướng đến, gồm: kỹ sư phần mềm, kỹ sư lắp ráp, kiểm tra, đóng gói vi mạch (ATP), kỹ sư thiết kế. Về phía TP, hiện liên minh các trường đại học trên địa bàn cũng bắt tay hợp tác đào tạo nhân lực thiết kế vi mạch và AI tại địa phương.

Cơ sở hạ tầng tại Khu Công viên phần mềm số 2 cũng đang được hoàn thiện để các DN có thể đặt trụ sở tại đây. TP cũng đang điều chỉnh Khu công nghệ cao, trong đó chuyển đổi quy hoạch khu ở (diện tích 31,4 ha, chưa có dự án) sang đất sản xuất dành cho các lĩnh vực vi mạch, bán dẫn, công nghệ AI...

Xin cảm ơn ông!