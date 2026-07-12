Xuyên đêm săn nấm mối: Hàng trăm người đổ về rừng ở Đồng Nai

Theo đó, từ chiều muộn các "nấm thủ" đã tập trung về Sông Nhạn (hiện đã sáp nhập vào Xuân Quế, thành phố
Đồng Nai), chờ đêm xuống là tỏa ra đi tìm nấm mối.
Từ đêm 8.7 đến 10.7, mỗi đêm có hàng trăm người vào
rừng tràm, rừng cao su ở Sông Nhạn tìm nấm mối
Từ chiều các "nấm thủ" đã tập trung, đợi đến tối để tìm nấm
Vật dụng mang theo của một "nấm thủ": đèn pin, bao đựng, nước uống và cả xăng. Vì mọi người chạy đi tìm cả đêm, đến sáng mới ngưng
Nghe Sông Nhạn rộ nấm mối, anh Phạm Văn Phú (áo xanh, ở Dầu Tiếng, Bình Dương) cùng với vợ chạy sang nhập hội. Theo dân tìm nấm chuyên nghiệp, hễ nghe đâu có nấm là đi, chạy đi xa vài trăm cây số là chuyện bình thường
Khi bắt gặp nhau trên đường, mọi người đứng lại trao đổi, trò chuyện, thăm hỏi tình hình
Địa điểm chính là nơi này nằm giữa trung tâm xã Xuân Nhạn cũ và hương lộ 10
Nơi đây có sẵn thương lái đợi sẵn để mua. Trong ảnh là vợ chồng anh Nguyễn Hữu Tuấn, nhà ở Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM), một lái nấm lâu năm đang thu mua nấm mối của người dân vừa kiếm được
Một số người tranh thủ đi đến những điểm quen, tức trước đây đã xuất hiện nấm rồi để tìm kiếm
Cận cảnh cây nấm mối đang mọc từ đất lên
Anh Trương Minh Đầy, một "nấm thủ" chuyên nghiệp cho biết nấm mối có sự phản quang, khi mình soi đèn vào thì dễ phát hiện nên mọi người thường chờ đêm tối để đi tìm
Khi trời bắt đầu tối, mọi người tản ra đi tìm nấm. Và đây là thành quả, một người đã may mắn tìm thấy ổ nấm đầu tiên
Một ổ nấm mối vừa được nhổ lên
Trời càng về tối, lượng người đi tìm nấm càng nhiều, giữa các cánh rừng tràm, rừng cao su bạt ngàn, đâu đâu cũng thấy ánh đèn pin
Hết tốp này lại đến tốp khác kéo nhau về khu vực nấm mối xuất hiện nhiều
Ở điểm tập kết, vợ chồng anh Nguyễn Hữu Tuấn cũng bận rộn xử lý hàng ký nấm mà "nấm thủ" mang ra bán
Giao dịch diễn ra ngay giữa rừng, có nấm có tiền
Nấm mối có giá đa dạng, tùy theo độ nở, chất lượng. Loại có giá cao nhất nấm búp, được thu mua với giá 800.000 đồng. Nấm nở thì giá thấp hơn, dao động từ 300.000 - 600.000 đồng
Nấm như này được xem là nấm búp loại 1, giá cao nhất
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