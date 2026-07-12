Xuyên đêm săn nấm mối: Hàng trăm người đổ về rừng ở Đồng Nai

Nơi đây có sẵn thương lái đợi sẵn để mua. Trong ảnh là vợ chồng anh Nguyễn Hữu Tuấn, nhà ở Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM), một lái nấm lâu năm đang thu mua nấm mối của người dân vừa kiếm được