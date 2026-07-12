Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Xuyên đêm săn nấm mối: Hàng trăm người đổ về rừng ở Đồng Nai

Lê Lâm
Lê Lâm
Đúng mùa nấm mối, hàng trăm người từ nhiều nơi đổ về các cánh rừng tràm, rừng cao su ở Đồng Nai xuyên đêm săn nấm. Ánh đèn pin phủ kín khu rừng, tạo nên khung cảnh hiếm gặp như một 'công trường' giữa đêm.

Theo đó, từ chiều muộn các "nấm thủ" đã tập trung về Sông Nhạn (hiện đã sáp nhập vào Xuân Quế, thành phố Đồng Nai), chờ đêm xuống là tỏa ra đi tìm nấm mối.

Ban đêm, hàng trăm người đổ vào rừng tìm nấm mối - Ảnh 1.

Từ đêm 8.7 đến 10.7, mỗi đêm có hàng trăm người vào rừng tràm, rừng cao su ở Sông Nhạn tìm nấm mối

ẢNH: LÊ LÂM

Ban đêm, hàng trăm người đổ vào rừng tìm nấm mối - Ảnh 2.

Từ chiều các "nấm thủ" đã tập trung, đợi đến tối để tìm nấm

ẢNH: LÊ LÂM

Ban đêm, hàng trăm người đổ vào rừng tìm nấm mối - Ảnh 3.

Vật dụng mang theo của một "nấm thủ": đèn pin, bao đựng, nước uống và cả xăng. Vì mọi người chạy đi tìm cả đêm, đến sáng mới ngưng

ẢNH: LÊ LÂM

Ban đêm, hàng trăm người đổ vào rừng tìm nấm mối - Ảnh 4.

Nghe Sông Nhạn rộ nấm mối, anh Phạm Văn Phú (áo xanh, ở Dầu Tiếng, Bình Dương) cùng với vợ chạy sang nhập hội. Theo dân tìm nấm chuyên nghiệp, hễ nghe đâu có nấm là đi, chạy đi xa vài trăm cây số là chuyện bình thường

ẢNH: LÊ LÂM

Ban đêm, hàng trăm người đổ vào rừng tìm nấm mối - Ảnh 5.

Khi bắt gặp nhau trên đường, mọi người đứng lại trao đổi, trò chuyện, thăm hỏi tình hình

ẢNH: LÊ LÂM

Ban đêm, hàng trăm người đổ vào rừng tìm nấm mối - Ảnh 6.

Địa điểm chính là nơi này nằm giữa trung tâm xã Xuân Nhạn cũ và hương lộ 10

ẢNH: LÊ LÂM

Ban đêm, hàng trăm người đổ vào rừng tìm nấm mối - Ảnh 7.

Nơi đây có sẵn thương lái đợi sẵn để mua. Trong ảnh là vợ chồng anh Nguyễn Hữu Tuấn, nhà ở Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM), một lái nấm lâu năm đang thu mua nấm mối của người dân vừa kiếm được

ẢNH: LÊ LÂM

Ban đêm, hàng trăm người đổ vào rừng tìm nấm mối - Ảnh 8.

Một số người tranh thủ đi đến những điểm quen, tức trước đây đã xuất hiện nấm rồi để tìm kiếm

ẢNH: LÊ LÂM

Ban đêm, hàng trăm người đổ vào rừng tìm nấm mối - Ảnh 9.

Cận cảnh cây nấm mối đang mọc từ đất lên

ẢNH: LÊ LÂM

Ban đêm, hàng trăm người đổ vào rừng tìm nấm mối - Ảnh 10.

Anh Trương Minh Đầy, một "nấm thủ" chuyên nghiệp cho biết nấm mối có sự phản quang, khi mình soi đèn vào thì dễ phát hiện nên mọi người thường chờ đêm tối để đi tìm

ẢNH: LÊ LÂM

Ban đêm, hàng trăm người đổ vào rừng tìm nấm mối - Ảnh 11.

Khi trời bắt đầu tối, mọi người tản ra đi tìm nấm. Và đây là thành quả, một người đã may mắn tìm thấy ổ nấm đầu tiên

ẢNH: LÊ LÂM

Ban đêm, hàng trăm người đổ vào rừng tìm nấm mối - Ảnh 12.

Một ổ nấm mối vừa được nhổ lên

ẢNH: LÊ LÂM

Ban đêm, hàng trăm người đổ vào rừng tìm nấm mối - Ảnh 13.

Trời càng về tối, lượng người đi tìm nấm càng nhiều, giữa các cánh rừng tràm, rừng cao su bạt ngàn, đâu đâu cũng thấy ánh đèn pin

ẢNH: LÊ LÂM

Ban đêm, hàng trăm người đổ vào rừng tìm nấm mối - Ảnh 14.

Hết tốp này lại đến tốp khác kéo nhau về khu vực nấm mối xuất hiện nhiều

ẢNH: LÊ LÂM

Ban đêm, hàng trăm người đổ vào rừng tìm nấm mối - Ảnh 15.

Ở điểm tập kết, vợ chồng anh Nguyễn Hữu Tuấn cũng bận rộn xử lý hàng ký nấm mà "nấm thủ" mang ra bán

ẢNH: LÊ LÂM

Ban đêm, hàng trăm người đổ vào rừng tìm nấm mối - Ảnh 16.

Giao dịch diễn ra ngay giữa rừng, có nấm có tiền

ẢNH: LÊ LÂM

Ban đêm, hàng trăm người đổ vào rừng tìm nấm mối - Ảnh 17.

Nấm mối có giá đa dạng, tùy theo độ nở, chất lượng. Loại có giá cao nhất nấm búp, được thu mua với giá 800.000 đồng. Nấm nở thì giá thấp hơn, dao động từ 300.000 - 600.000 đồng

ẢNH: LÊ LÂM

Ban đêm, hàng trăm người đổ vào rừng tìm nấm mối - Ảnh 18.

Nấm như này được xem là nấm búp loại 1, giá cao nhất

ẢNH: LÊ LÂM

Tin liên quan

Mùa nấm mối

Mùa nấm mối

Sau những đợt mưa nắng bất chợt, trời xổ gió bấc mang theo những cơn mưa lạnh cũng là lúc vào mùa nấm mối.

Khám phá thêm chủ đề

nấm mối Sông Nhạn nấm thủ xuyên đêm săn nấm mối Đồng Nai Rừng tràm

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận