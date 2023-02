Xuyên đêm xem lễ rước 17 'ông lợn' ở ngoại thành Hà Nội

Theo phong tục truyền thống, vào ngày 13 tháng giêng hàng năm, người dân làng La Phù làm lễ rước "ông lợn" ra đình làng để dâng tế thành hoàng làng. Đây là nét đẹp văn hóa tâm linh của người dân làng La Phù nhằm tưởng nhớ công ơn của Tĩnh Quốc Tam Lang dưới thời Hùng Duệ Vương thứ 6 đã có công đánh giặc gìn giữ bờ cõi.

Khoảng 18 giờ ngày 3.2, các xóm bắt đầu rước "ông lợn" về đình để chuẩn bị cho lễ tế H.T

Tục truyền rằng, mỗi khi Tĩnh Quốc Tam Lang tập hợp quân sĩ đánh giặc, người dân thường thổi xôi, thịt lợn để khao quân. Mỗi lần như vậy, người dân trong làng mang lợn đến dâng. Sau này, người dân La Phù tôn ông làm thành hoàng làng và vẫn giữ tục dâng tế lợn để tưởng nhớ.

Theo ghi nhận, đêm 3.2 và rạng sáng 4.2 (tức đêm 13 và rạng sáng 14 tháng giêng), lễ rước 17 "ông lợn" được người dân La Phù tổ chức sau 3 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bà Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND xã La Phù, cho biết năm nay lễ hội được tổ chức trở lại khiến người dân trên địa bàn nô nức, phấn khởi. Đây là lễ hội truyền thống để duy trì nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương.

"Trước khi diễn ra lễ hội, chúng tôi đã có văn bản xin chủ trương của UBND H.Hoài Đức về công tác tổ chức lễ hội; mặt khác cũng xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn trong khi diễn ra lễ hội, đáp ứng an ninh trật tự và an toàn để lễ hội diễn ra văn minh", bà Bình nói.

Những "ông lợn" được tuyển chọn trải qua quá trình nuôi rất khắt khe H.T

Ông Nguyễn Duy Ngọc (66 tuổi, trú thôn Tiền Phong 1, xã La Phù) cho hay, quá trình để nuôi được "ông lợn" tham gia lễ rước rất khắt khe, từ việc chọn giống. Lợn giống phải đảm bảo theo yêu cầu đuôi dài; đầu, mặt vuông; chân, móng phải gọn, vững chắc. Lợn được nuôi từ các năm trước với cân nặng từ 170 - 230 kg. Năm nay, 10 xóm của làng La Phù đã chọn ra được 17 "ông lợn" đủ tiêu chuẩn để tham dự.

Điều đặc biệt là trong khi mổ các "ông lợn", người La Phù bóc riêng lớp mỡ chài, sau đó trải ra thành "áo choàng" cho các "ông lợn" khi dâng tế. Các "ông lợn" cũng phải được trang trí đẹp mắt với mắt giả, mũi giả và đặt lên một chiếc kiệu có lọng che để rước ra đình làng. Gia đình nào có "ông lợn" được chọn để làm lễ vật sẽ rất hãnh diện và tin rằng gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Khoảng 18 giờ ngày 3.2, các "ông lợn" của các xóm bắt đầu được rước về đình để chuẩn bị cho lễ tế. Mỗi đoàn rước sẽ gồm 3 kiệu chính: bàn lộc, mâm xôi và kiệu "ông lợn". Có đoàn thêm một phường kèn trống, dàn pháo hoa cùng với đội múa sư tử hoặc múa rồng. Đoàn rước gồm các cụ cao niên, người có uy tín và nam thanh, nữ tú trong thôn.

Lễ rước "ông lợn" sẽ kéo dài trong 2 tiếng với sự thành kính, trang nghiêm. Khoảng 20 giờ 30, các "ông lợn" được rước vào đình dưới sự hướng dẫn của ban tổ chức và các cụ cao tuổi. 6 "ông lợn" đẹp nhất sẽ được lựa chọn để đưa vào cung chính của đình làm lễ dâng tế. 11 "ông lợn" còn lại sẽ được đặt ở gian ngoài.

Sau khi đưa các "ông lợn" vào đình, các cụ cao tuổi bắt đầu làm lễ tế cho tới 1 - 2 giờ hôm sau. Sau đó, các xóm sẽ khiêng lợn trở lại nhà và đến sáng sẽ bắt đầu chia cho các gia đình.

Hàng nghìn người dân tham gia lễ rước "ông lợn" đêm 3.2 HT

Lễ rước "ông lợn" kéo dài trong 2 tiếng với sự thành kính, trang nghiêm H.T

Khoảng 20 giờ 30, các "ông lợn" được rước vào đình dưới sự hướng dẫn của ban tổ chức và các cụ cao tuổi. 6 "ông lợn" đẹp nhất được lựa chọn để đưa vào cung chính của đình làm lễ dâng tế. 11 "ông lợn" còn lại sẽ được đặt ở gian ngoài. H.T

Các cụ cao niên làm lễ tế tại đình tới 1 - 2 giờ hôm sau H.T

Năm nay, 10 xóm của làng La Phù đã chọn ra được 17 "ông lợn" đủ tiêu chuẩn để tham dự lễ hội H.T

Người dân cầu khấn bên ngoài đình H.T