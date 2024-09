Ý đồ của bà Harris trong cuộc 'thượng đài' với ông Trump

Mỹ siết chặt an ninh trong quá trình chứng nhận kết quả bầu cử

Cơ quan Mật vụ Mỹ ngày 11.9 cho biết chính phủ sẽ tăng cường đáng kể các biện pháp bảo vệ an ninh cho phiên họp chung của quốc hội Mỹ, nơi các nhà lập pháp kiểm phiếu đại cử tri và chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống vào ngày 5.11 sắp tới. Theo đó, Cơ quan Mật vụ Mỹ sẽ chịu trách nhiệm lên kế hoạch an ninh trên. Theo CNN, động thái này nhằm tránh lặp lại vụ bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6.1.2021, khiến ít nhất 140 cảnh sát bị thương và hơn 1.500 người bị buộc tội.

Quá trình chứng nhận vào ngày 6.1.2025 đã được Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas chỉ định là sự kiện an ninh đặc biệt của quốc gia để tạo điều kiện giải ngân các quỹ và nguồn lực cho nhu cầu đảm bảo an ninh.

Trí Đỗ