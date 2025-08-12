Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Góc nhìn

Ý nghĩa lớn của chuyến thăm nhỏ

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
12/08/2025 08:27 GMT+7

Sau khi tham gia cuộc tập trận hải quân chung với Úc và một số quốc gia khác, 2 tàu khu trục Nhật Bản đã ghé thăm một hải cảng của New Zealand. Chuyện này gần như không được dư luận chung trên thế giới và khu vực quan tâm, nhưng lại có ý nghĩa lớn với cả Nhật Bản lẫn New Zealand.

Ý nghĩa chuyến thăm của tàu khu trục Nhật Bản tới New Zealand Sau 90 năm - Ảnh 1.

Hai tàu hải quân Nhật Bản vào cảng Wellington (New Zealand) hôm 8.8.2025

ảnh: AP

Lần đầu tiên kể từ năm 1936, tức sau gần 90 năm, mới lại có tàu chiến của Nhật Bản ghé thăm cảng của New Zealand. Thế giới và khu vực nam Thái Bình Dương hiện tại khác biệt cơ bản so với thập niên 1930. New Zealand nằm ở nam Thái Bình Dương và khu vực này hiện trở thành một tâm điểm của vùng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo - Pacific) - nơi rất nhiều đối tác ở trong cũng như ngoài khu vực tăng cường hiện diện trực tiếp về chính trị và kinh tế, quân sự và an ninh. New Zealand cũng chủ trương tăng cường hợp tác với các đối tác này và Nhật Bản thuộc diện những đối tác được New Zealand ưu tiên.

Nhật Bản cũng có lợi ích thiết thực. Thúc đẩy quan hệ hợp tác với New Zealand về quân sự, quốc phòng và an ninh nằm trong chiến lược của Nhật Bản cho khu vực nam Thái Bình Dương nói riêng và Indo - Pacific nói chung, đặc biệt là trong sự song hành với thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Úc về quân sự, quốc phòng và an ninh. Vừa qua, Nhật Bản đã ký thỏa thuận cung cấp 11 tàu hộ tống cho Úc.

Vì thế, chuyến ghé cảng New Zealand của 2 tàu chiến Nhật Bản báo hiệu Nhật Bản và New Zealand đang nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác trên lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm này về chính trị an ninh thế giới và khu vực để đuổi kịp mức độ đã có được giữa Tokyo và Canberra.

Tin liên quan

Nhật - Úc cùng có lợi với hợp đồng vũ khí khủng

Nhật - Úc cùng có lợi với hợp đồng vũ khí khủng

Sau thỏa thuận riêng với Anh nhưng trong khuôn khổ AUKUS (Mỹ - Anh - Úc), Úc đã ký kết thỏa thuận với Nhật Bản để mua 11 tàu hộ tống tàng hình lớp Mogami với tổng trị giá 6,5 tỉ USD.

Phép thử về ổn định chính trị ở Bangladesh

Khám phá thêm chủ đề

tàu khu trục Nhật Bản hợp tác quân sự Nhật Bản an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương quan hệ Nhật Bản - New Zealand chuyến thăm New Zealand
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận