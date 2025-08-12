Ý nghĩa lớn của chuyến thăm nhỏ

Hai tàu hải quân Nhật Bản vào cảng Wellington (New Zealand) hôm 8.8.2025 ảnh: AP

Lần đầu tiên kể từ năm 1936, tức sau gần 90 năm, mới lại có tàu chiến của Nhật Bản ghé thăm cảng của New Zealand. Thế giới và khu vực nam Thái Bình Dương hiện tại khác biệt cơ bản so với thập niên 1930. New Zealand nằm ở nam Thái Bình Dương và khu vực này hiện trở thành một tâm điểm của vùng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo - Pacific) - nơi rất nhiều đối tác ở trong cũng như ngoài khu vực tăng cường hiện diện trực tiếp về chính trị và kinh tế, quân sự và an ninh. New Zealand cũng chủ trương tăng cường hợp tác với các đối tác này và Nhật Bản thuộc diện những đối tác được New Zealand ưu tiên.

Nhật Bản cũng có lợi ích thiết thực. Thúc đẩy quan hệ hợp tác với New Zealand về quân sự, quốc phòng và an ninh nằm trong chiến lược của Nhật Bản cho khu vực nam Thái Bình Dương nói riêng và Indo - Pacific nói chung, đặc biệt là trong sự song hành với thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Úc về quân sự, quốc phòng và an ninh. Vừa qua, Nhật Bản đã ký thỏa thuận cung cấp 11 tàu hộ tống cho Úc.

Vì thế, chuyến ghé cảng New Zealand của 2 tàu chiến Nhật Bản báo hiệu Nhật Bản và New Zealand đang nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác trên lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm này về chính trị an ninh thế giới và khu vực để đuổi kịp mức độ đã có được giữa Tokyo và Canberra.