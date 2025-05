Yamaha đổi hoặc hoàn đủ tiền cho khách mua trúng xe dính lỗi số động cơ

Hơn hai tháng sau khi tiến hành đợt triệu hồi quy mô lớn với số lượng lên đến gần 160.000 xe thuộc hơn 10 mẫu xe máy, xe tay ga liên quan đến lỗi ở bề mặt đóng số động cơ. Mới đây, Yamaha Việt Nam chính thức thông báo về phương án xử lý, hỗ trợ cho khách hàng không may mua phải các xe dính lỗi.

Theo đó, hãng xe máy Nhật Bản đưa ra hai lựa chọn cho người dùng, gồm đổi sang xe mới hoặc mua lại xe cũ với 100% giá trị.

Với phương án đổi xe mới, khách hàng sẽ được đổi sang một chiếc xe mới từ các mẫu xe Yamaha đang có sẵn tại đại lý. Trường hợp chọn xe mới cùng dòng, khách sẽ không phải trả thêm chi phí nào khác. Ví dụ, nếu khách hàng đang sử dụng mẫu Yamaha Grande sản xuất năm 2022, sẽ được đổi sang mẫu Grande phiên bản mới nhất năm 2025.

Trong khi, nếu lựa chọn xe mới có giá trị cao hơn xe cũ, khách hàng chỉ cần thanh toán khoản chênh lệch giá trị giữa xe mới và xe cũ. Ngược lại, nếu giá trị xe mới thấp hơn giá trị xe cũ, phía hãng sẽ hoàn trả lại cho khách hàng số tiền chênh lệch này.

Yamaha Việt Nam đưa ra hai phương án hỗ trợ khách hàng, gồm đổi sang xe mới hoặc mua lại xe cũ với 100% giá trị ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ngoài hỗ trợ đổi xe, Yamaha Việt Nam cũng chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến việc đăng ký xe mới (bao gồm khoản lệ phí trước bạ, chi phí cấp biển số, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, tương ứng với mức chi phí mà khách hàng từng bỏ ra khi mua xe cũ), đồng thời hỗ trợ thêm 1,8 triệu đồng cho việc rút hồ sơ, đăng ký xe cũ. Nếu khách hàng không thể tự thực hiện các thủ tục này, nhân viên đại lý sẽ sử dụng chi phí và thay mặt khách hoàn tất thủ tục.

Với những khách hàng không muốn tiếp tục sử dụng xe máy Yamaha, hãng sẽ áp dụng phương án thứ hai là mua lại xe cũ. Theo đó, khách hàng sẽ được hoàn lại đủ 100% giá trị xe, căn cứ vào giá bán xe niêm yết của xe tại thời điểm làm thủ tục mua bán. Các chi phí mà khách hàng sẽ được nhận lại áp dụng tương tự phương án một.

Đáng chú ý, Yamaha Việt Nam cho biết, việc xác định các trường hợp xe máy nhãn hiệu Yamaha bị đóng lại số động cơ sẽ do phía liên doanh này thực hiện đánh giá và đưa ra kết luận thông qua các bước kiểm tra cần thiết. Kết quả kiểm tra sẽ thông báo tới khách hàng sau 14 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng mang xe đến đại lý để kiểm tra bề mặt đóng số động cơ.

Bên cạnh đó, hãng cũng nhấn mạnh, đối với các trường hợp xe máy bị thải bỏ, hư hỏng mà không thể sử dụng được nữa hoặc xe có bề mặt đóng số động cơ bị tác động do tai nạn, do hành vi tự ý sửa chữa hoặc do hành vi vi phạm pháp luật khác,… mà không phải lỗi của nhà sản xuất, Yamaha Việt Nam sẽ không áp dụng chính sách đền bù nói trên.

Được biết, có khoảng 1 - 2% số xe thuộc diện triệu hồi sẽ phải thu hồi ẢNH: BÁ HÙNG

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vào cuối tháng 1.2025, một số chủ xe Yamaha phản ánh về việc không thể đăng ký xe máy tại một số tỉnh do số khung bị chỉnh sửa, đục xoá. Yamaha Motor Việt Nam sau đó đã vào cuộc kiểm tra, và xác định nguyên nhân là do trong quá trình đóng số động cơ, một số công nhân làm việc tại nhà máy đã có những hành động tự phát, bỏ qua công đoạn hủy vỏ động cơ bị lỗi đóng số và tự ý sửa chữa vỏ động cơ bị lỗi.

Đến đầu tháng 3, hãng xe máy Nhật Bản thông báo tiến hành đợt triệu hồi xe quy mô lớn, liên quan đến 159.320 xe máy hai bánh mang thương hiệu Yamaha tại Việt Nam. Các xe thuộc diện triệu hồi được xác định gồm 33 phiên bản thuộc 11 mẫu mã ở nhiều phân khúc khác nhau, gồm: Jupiter, Latte, Lexi, Grande Nozza, Exciter, Freego, Janus, NVX, PG-1 và Sirus. Tất cả được xác định sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 10.2021 - 11.2024.

Chương trình triệu hồi thực hiện tại miễn phí tất cả các đại lý, trạm ủy quyền chính thức của Yamaha Motor Việt Nam trên toàn quốc, bắt đầu từ 4.3.2025, dự kiến kéo dài đến 4.3.2026; để kiểm tra trực tiếp bề mặt đóng số động cơ trên các xe có nguy cơ ảnh hưởng đã được phân phối đến tay người tiêu dùng.