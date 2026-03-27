Yamaha SR400 Final Limited Edition bản cuối cùng sản xuất tại Thái Lan, chỉ 700 xe

Xuất hiện lần đầu tiên trên thị trường thế giới vào năm 1978, sau gần nửa thập kỷ tồn tại, phát triển Yamaha SR400 với phong cách cổ điển, cùng sự bền bỉ theo thời gian đã trở thành biểu tượng trường tồn của dòng mô tô cổ điển (classic) trang bị động cơ xi-lanh đơn. Thế nhưng, ít ai biết rằng, vòng đời của Yamaha SR400 tưởng chừng như đã khép lại vào năm 2021 khi Yamaha Nhật Bản trình làng hai phiên bản cuối cùng (gồm Final Edition và Final Edition Limited) như một lời tri ân để tạm biệt một huyền thoại. Tuy nhiên, câu chuyện về Yamaha SR400 chỉ tạm khép lại tại Nhật Bản, bởi một năm sau đó mẫu xe này chuyển sang sản xuất tại Thái Lan. Tại thời điểm đó, nhiều người từng kỳ vọng sự thay đổi này sẽ mở ra một chương mới cho Yamaha SR400, nhưng thực tế đây lại là đoạn kết cho một huyền thoại.

Yamaha SR400 chuyển đến Thái Lan không phải để bắt đầu một điều mới, mà để chuẩn bị cho sự khép lại một hành trình lịch sử. Sau gần 5 năm tồn tại ở Thái Lan, mới đây phiên bản cuối cùng Yamaha SR400 Final Limited Edition vừa trình làng. Theo xác nhận của đại diện Yamaha Thái Lan tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok 2026 đang diễn ra tại Thái Lan: "Đây không chỉ là sự kết thúc của dây chuyền sản xuất, mà còn là sự kết thúc của một huyền thoại. Yamaha SR400 không chỉ đơn thuần là một chiếc mô tô, mà là cả văn hóa, là tình bạn, là một hành trình dài".

Được biết, phiên bản cuối cùng của dòng xe này có tên gọi Yamaha SR400 Final Limited Edition xuất xưởng tại Thái Lan với số lượng giới hạn chỉ 700 chiếc. Đáng chú ý, ngay sau khi mở bán, Yamaha SR400 Final Limited Edition lập tức thu hút sự quan tâm và đến thời điểm này hầu hết đều đã được đặt mua.

Về cơ bản, Yamaha SR400 Final Limited Edition vẫn giữ nguyên kiểu dáng thiết kế với những chi tiết đậm chất cổ điển, đồng thời chỉ điều chỉnh một vài chi tiết, cách phối màu… nhằm tạo ra khác biệt.

Yamaha SR400 Final Limited Edition vẫn giữ nguyên kiểu dáng thiết kế với những chi tiết đậm chất cổ điển, đồng thời chỉ điều chỉnh một vài chi tiết, cách phối màu

Cụ thể, phiên bản này được trang bị đèn pha bóng halogen, đồng hồ hiển thị thông tin dạng tròn, viền mạ crôm, yên xe liền khối bọc da, giảm xóc trước bọc cao su bảo vệ và bộ mâm nan hoa 18 inch màu vàng đồng… đậm chất cổ điển. Hệ thống khung sườn vẫn dùng loại khung thép cổ điển. Trong khi đó, bình xăng vẫn được tạo dáng hình giọt nước, hai bên được trang trí logo Yamaha kèm đường viền phối màu vàng nổi bật.

Theo thông số nhà sản xuất công bố, Yamaha SR400 Final Limited Edition trang bị bình xăng dung tích 12 lít, chiều cao yên 790 mm, trọng lượng không tải 175 kg. Trên mỗi phiên xe đều có logo Final Edition kèm số thứ tự xuất xưởng.

Phiên bản này vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 2 van, dung tích 399cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất 23,8 mã lực tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 27,8 Nm tại 3.000 vòng/phút; kết hợp cùng hộp số côn tay 5 cấp.

Yamaha SR400 Final Limited Edition được Yamaha Thái Lan công bố giá bán ở mức 315.000 baht, tương đương khoảng 256 triệu đồng.