Yamaha NMAX 155 có phiên bản đặc biệt kỷ niệm 25 năm dòng MAX Series

Không lâu sau khi gia nhập thị trường Việt Nam, dòng xe tay ga thể thao Yamaha NMAX 155 sản xuất tại Indonesia vừa được Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) bổ sung phiên bản mới có tên gọi Yamaha NMAX Special Livery 25 Anniversary nhằm kỷ niệm 25 năm dòng MAX Series.

Dòng xe này được Yamaha ra mắt lần đầu tiên vào năm 2001 với mẫu Yamaha TMAX. Sau 25 năm dòng MAX Series đã tạo nên một hành trình lịch sử với các mẫu mã như NMAX, XMAX và TMAX được khách hàng ưa chuộng, đồng thời trở thành một phần di sản của Yamaha Motor.

Phiên bản Yamaha NMAX Special Livery 25 Anniversary về cơ bản vẫn giữ nguyên kiểu dáng, kích thước như các phiên bản từng xuất hiện tại thị trường Indonesia, Việt Nam… Tuy nhiên, diện mạo được trau chuốt lại với cách phối màu, đồ họa tem mới đồng thời bổ sung thêm một số chi tiết nhằm tạo sự khác biệt.

Cụ thể, Yamaha NMAX Special Livery 25 Anniversary được phối màu đen nhám chủ đạo, lấy cảm hứng từ màu sắc của chiếc TMAX ra mắt lần đầu tiên vào năm 2001; kết hợp với các chi tiết màu đỏ để tạo điểm nhấn đồng thời tôn lên phong cách thể thao cho dòng xe này. Hai bên thân xe còn được trang trí bộ tem có đồ họa mới kèm dòng chữ 2001 - 2026, đánh dấu hành trình 25 năm hình thành, phát triển của dòng MAX Series.

Phiên bản đặc biệt này còn được trang bị thêm biểu tượng 3D với dòng chữ MAX Series 25 Anniversary, chi tiết không có trên phiên bản NMAX tiêu chuẩn. Ngoài ra, tên xe NMAX được phối màu đỏ. Yên xe bọc da phối màu đen, đỏ cùng dòng chữ MAX Series 25 Anniversary được thêu hai bên. Ngoài ra, giảm xóc sau của phiên bản này còn có thêm bình dầu phụ sơn màu đen.

Ngoài khác biệt về ngoại hình, thông số kỹ thuật, phiên bản NMAX Special Livery không khác gì so với phiên bản NMax tiêu chuẩn từng được phân phối trên thị trường. Yamaha NMAX Special Livery vẫn giữ nguyên dáng vóc quen thuộc của dòng MAXI, với kích thước tổng thể 1.935 x 740 x 1.200 (mm), trục cơ sở 1.340 mm và chiều cao yên 770 mm. Khoảng sáng gầm xe ở mức 125 mm cùng trọng lượng 135 kg.

Yamaha NMAX Special Livery 25 Anniversary vẫn dùng động cơ xăng dung tích 155 phân khối, xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, làm mát bằng dung dịch. Động cơ tích hợp công nghệ VVA (Variable Valve Actuation) nhằm duy trì mô-men xoắn ổn định ở nhiều dải vòng tua. Công suất tối đa khoảng 15 mã lực, mô-men xoắn cực đại khoảng 14,4 Nm. Xe sử dụng hộp số vô cấp CVT, truyền động bằng dây đai.

Đáng chú ý, phiên bản Special Livery này không chỉ xuất hiện trên một bản NMAX duy nhất, mà được Yamaha áp dụng trên toàn bộ 3 phiên bản đang bán, gồm NMAX Neo, NMAX Neo S và NMAX Turbo Tech Max. Hiện tại, Yamaha NMAX Special Livery 25 Anniversary mới chỉ được phân phối tại Indonesia với giá từ 34,2 - 44,9 triệu rupiah, tương đương 54 - 70,9 triệu đồng và chưa có kế hoạch gia nhập thị trường Việt Nam.