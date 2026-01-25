Yamaha trình làng dàn xe phiên bản đặc biệt, kỷ niệm 70 năm

Được thành lập từ năm 1955, Yamaha Motor đến nay đã trải qua hơn 70 năm phát triển với danh mục xe đa dạng cùng hệ thống bán hàng, trạm dịch vụ phủ sóng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Cùng với Honda, Yamaha đã giúp thương hiệu xe máy Nhật Bản tạo dựng được vị thế trên thị trường xe máy thế giới. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Yamaha Motor, mới đây Yamaha Indonesia tung ra phiên bản đặc biệt của các dòng xe 150 với tên gọi 70th Anniversary Edition. Động thái này được xem như một lời tri ân dành cho hành trình bền bỉ của thương hiệu xe máy Nhật Bản suốt 7 thập kỷ qua.

Bản kỷ niệm 70 năm được Yamaha Indonesia áp dụng trên nhiều dòng xe như MX King 150, Aerox Alpha Turbo, R15M Connected ABS và XSR 155 Ảnh: Otodetik

Cụ thể, phiên bản kỷ niệm 70 năm - 70th Anniversary Edition được Yamaha Indonesia áp dụng không chỉ trên một mẫu xe mà nhiều dòng xe vốn đã tạo được sức hút trên thị trường như MX King 150, Aerox Alpha Turbo (còn gọi là NVX), R15M Connected ABS và XSR 155. Tất cả đều được hãng xe Nhật Bản lấy cảm hứng từ huyền thoại Superbike - Yamaha YZF-R7 (OW-02) đời 1999 - mẫu xe từng làm mưa làm gió trên các đường đua quốc tế. Đây là dòng xe hiệu suất cao, gắn liền với những chiến tích lẫy lừng của Yamaha trong làng đua xe thế giới.

Chính điều này đã trở thành nguồn cảm hứng để các nhà thiết kế Yamaha phát triển nên những phiên bản đặc biệt của nhiều dòng xe nhân dịp kỷ niệm 70 năm. Theo đó, dàn xe đặc biệt này dựa trên nền tảng của các phiên bản MX King 150, Aerox Alpha Turbo, R15M Connected ABS và XSR 155. Yamaha Indonesia về cơ bản vẫn giữ nguyên thiết kế, trang bị, tính năng, động cơ và chủ yếu thay đổi về cách phối màu cùng một số chi tiết để tạo nên khác biệt.

Các phiên bản kỷ niệm 70 năm phối màu sơn đỏ, trắng, đen, kết hợp với đồ họa đậm chất xe đua và logo "70th Anniversary" Ảnh: Otodetik

Theo đó, các phiên bản MX King 150 70th Anniversary Edition, Aerox Alpha Turbo 70th Anniversary Edition, R15M Connected ABS 70th Anniversary Edition và XSR 155 70th Anniversary Edition đều được phối màu sơn đỏ, trắng, đen, kết hợp với đồ họa đậm chất xe đua và logo "70th Anniversary". Tất cả tạo nên một tổng thể vừa mang hơi thở hoài niệm, vừa đủ mới mẻ để chinh phục người dùng trẻ ngày nay.

Ông Rifki Maulana - Giám đốc quan hệ công chúng của PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), cho biết: "Bốn mẫu xe máy này mang đậm cá tính thể thao, đánh dấu khoảnh khắc đặc biệt kỷ niệm ngày thành lập Yamaha Motor (năm 1955). Chúng tôi cũng dành tặng những phiên đặc biệt này với thiết kế, màu sắc và biểu tượng đầy ý nghĩa cho người tiêu dùng".

Yamaha Indonesia không công bố số lượng sản xuất bản đặc biệt của các mẫu xe này Ảnh: Kompas

Yamaha Indonesia không công bố số lượng sản xuất phiên bản đặc biệt của các mẫu xe này. Tại Indonesia, phiên bản đặc biệt kỷ niệm 70 năm của MX King 150 phân phối ra thị trường với giá 28,3 triệu rupiah, tương đương 44,8 triệu đồng; R15M Connected/ABS có giá 46,6 triệu rupiah, tương đương 73,7 triệu đồng; Aerox Alpha Turbo giá 39,9 triệu rupiah tương đương 63,2 triệu đồng và XSR 155 giá 39,7 triệu rupiah, tương đương 62,7 triệu đồng.