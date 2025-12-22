Yamaha NMAX 155 về Việt Nam giá từ 69 triệu đồng, cạnh tranh Honda PCX 160

Sự xuất hiện của NMAX 155 diễn ra trong bối cảnh nhu cầu di chuyển của người dân đang dần thay đổi. Khoảng cách đi lại ngày càng dài hơn, mật độ giao thông phức tạp hơn, trong khi xe tay ga phổ thông dần bộc lộ những hạn chế về độ ổn định, sự thoải mái cũng như khả năng vận hành khi đi đường dài. Yamaha NMAX 155 được định vị như một mẫu "maxi-scooter cỡ nhỏ", đóng vai trò cầu nối giữa xe tay ga phổ thông và các dòng maxi-scooter dung tích lớn.

Về thiết kế, NMAX 155 thế hệ mới mang đậm DNA của dòng MAX Series, với tạo hình thân xe bề thế, liền khối và hướng nhiều hơn đến tính khí động học. Phần đầu xe tạo ấn tượng với cụm đèn LED thấu kính, kết hợp đèn định vị trong khi các mảng ốp thân xe được trau chuốt tạo cảm giác chắc chắn, ổn định hơn khi vận hành ở tốc độ cao. So với Honda PCX 160, NMAX có phần "cơ bắp" và thể thao hơn, nhấn mạnh yếu tố vận hành thay vì sự mềm mại, trung tính.

Yamaha NMAX 155 sở hữu thiết kế hầm hố, cá tính

Vị trí ngồi là một trong những điểm Yamaha đặc biệt chú trọng trên NMAX 155. Yên xe hai tầng được thiết kế lại nhằm cải thiện tư thế lái, giảm mệt mỏi khi di chuyển đường dài. Chiều cao yên ở mức 770 mm giúp người dùng có thể dễ dàng làm quen, trong khi sàn để chân rộng rãi tạo cảm giác thoải mái hơn so với nhiều mẫu tay ga phổ thông. Đây cũng là lợi thế giúp NMAX tiệm cận nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển liên tỉnh hoặc đi làm quãng đường dài mỗi ngày.

Về vận hành, Yamaha NMAX 155 sử dụng khối động cơ Blue Core dung tích 155 cc, làm mát bằng dung dịch, tích hợp công nghệ van biến thiên VVA. Động cơ này cho công suất tối đa 15 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm, đủ để đáp ứng cả nhu cầu đi phố lẫn đường trường.

Động cơ dung tích 155 cc kết hợp hộp số vô cấp điều khiển điện tử YECVT giúp Yamaha NMAX 155 vận hành mạnh mẽ và chủ động hơn

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên NMAX 155 thế hệ mới là việc Yamaha lần đầu tiên trang bị hộp số vô cấp điều khiển điện tử YECVT trên phiên bản Tech Max. Khác với CVT truyền thống, YECVT cho phép người lái can thiệp sâu hơn vào quá trình vận hành thông qua các chế độ lái, tạo cảm giác điều khiển chủ động hơn, đặc biệt khi cần vượt xe hoặc tăng tốc trên đường trường. Đây là khác biệt lớn so với Honda PCX 160, vốn vẫn trung thành với hộp số CVT thiên về sự êm ái.

Song song với khả năng vận hành, NMAX 155 cũng được Yamaha đầu tư mạnh về công nghệ an toàn. Xe được trang bị hệ thống phanh đĩa trước/sau tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh, kiểm soát lực kéo TCS... giúp tăng độ ổn định khi di chuyển trên mặt đường trơn trượt. Các tính năng này đưa NMAX tiệm cận tiêu chuẩn của những mẫu xe phân khúc cao hơn, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong phân khúc xe tay ga tầm trung.

Mẫu xe tay ga của Yamaha cũng được trang bị nhiều tiện ích, tính năng hiện đại ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ở khía cạnh tiện nghi, NMAX 155 sở hữu màn hình hiển thị kết hợp TFT và LCD, hỗ trợ kết nối ứng dụng Y-Connect, cho phép người dùng theo dõi thông tin xe, mức tiêu thụ nhiên liệu và thông báo điện thoại. Phiên bản cao cấp còn tích hợp dẫn đường, tính năng hiếm gặp trong phân khúc tay ga tầm trung. Cốp dưới yên đủ rộng để chứa mũ bảo hiểm cỡ lớn, nắp bình xăng đặt phía trước giúp việc tiếp nhiên liệu thuận tiện hơn khi dừng xe.

Với mức giá bán lẻ đề xuất từ 69 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 79 triệu đồng cho bản TechMAX, Yamaha NMAX 155 được định vị ngang tầm Honda PCX 160 (đang phân phối không chính hãng, giá dao động từ 80 - 95 triệu đồng). Ngoài ra, mẫu xe Nhật cũng sẽ đối mặt với áp lực cạnh tranh từ một số mẫu mã khác như Honda ADV 160 (giá 86,5 triệu đồng) hay Aprilia SR GT 200 (giá từ 97 - 101,8 triệu đồng).

Yamaha NMAX 155 hướng đến nhóm người dùng yêu thích trải nghiệm cảm giác lái và công nghệ

Nhìn chung, Yamaha NMAX 155 không phải mẫu xe dành cho số đông, thay vào đó hướng đến nhóm khách hàng đang tìm kiếm sự khác biệt. Cuộc cạnh tranh giữa NMAX 155 và Honda PCX 160 vì thế không chỉ là so kè thông số hay giá bán, mà còn là sự đối lập giữa hai triết lý; một bên đề cao sự êm ái, trung tính; bên còn lại nhấn mạnh cảm giác lái và công nghệ. Chính điều đó đang giúp phân khúc xe tay ga tầm trung tại Việt Nam trở nên đa dạng và ngày càng sôi động hơn.