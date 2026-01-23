Khó cạnh tranh, Yamaha Lexi 155 giảm giá hơn 4,5 triệu đồng

Từng được kỳ vọng sẽ thổi luồng gió mới vào danh mục sản phẩm của Yamaha tại thị trường Việt Nam, đồng thời mở rộng nhóm khách hàng và tăng tính cạnh tranh ở phân khúc xe tay ga cho hãng hãng Nhật Bản… Thế nhưng, sau gần 2 năm phân phối tại Việt Nam, Yamaha Lexi 155 vẫn chưa thể đáp ứng kỳ vọng, thậm chí còn gặp không ít khó khăn trong việc tạo sức hút với khách hàng.

Yamaha Lexi 155 được hãng xe Nhật Bản phân phối tại Việt Nam từ tháng 6.2024 với 2 phiên bản gồm Lexi 155 VVA ABS tiêu chuẩn có giá 48,5 triệu đồng và Lexi 155 VVA ABS cao cấp giá 48,9 triệu đồng. Mức giá này khá hấp dẫn và cạnh tranh nếu so với các mẫu xe Honda xếp cùng phân khúc như Vario 160 (giá 51,99 - 56,49 triệu đồng). Tuy nhiên, thực tế những gì diễn ra trên thị trường trong suốt thời gian qua phần nào cho thấy mẫu xe này không tạo được sức hút như kỳ vọng.

Yamaha Lexi 155 gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm chỗ đứng trên thị trường xe máy Việt Nam Ảnh: B.H

Khi mẫu mã thiết kế, công nghệ tính năng chưa thật sự nổi bật để thuyết phục số đông khách hàng, Yamaha Lexi 155 đang được các đại lý phân phối chuyển sang chiến lược ưu đãi, giảm giá để tạo sức hút. Trong khoảng 1 năm trở lại đây, mẫu xe tay ga này liên tục được các đại lý Yamaha chào bán với mức giá thấp hơn giá đề xuất, trong đó mức giảm mới nhất lên tới hơn 4 triệu đồng vừa được một số đại lý triển khai với cả hai phiên bản của mẫu xe tay ga này.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại một số đại lý Yamaha khu vực miền Nam, phiên bản Lexi 155 VVA ABS tiêu chuẩn được nhân viên bán hàng báo giá từ 44 - 45 triệu đồng, trong khi bản Lexi 155 VVA ABS cao cấp có giá 45,5 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa với việc so với giá đề xuất được Yamaha Việt Nam công bố, giá bán thực tế bản Lexi 155 VVA ABS tiêu chuẩn thấp hơn từ 3,5 - 4,5 triệu đồng; trong khi bản Lexi 155 VVA ABS cao cấp cũng được giảm 3,4 triệu đồng.

Đây được xem là đợt giảm giá mạnh nhất được các đại lý Yamaha áp dụng với Lexi 155 kể từ khi mẫu xe này gia nhập thị trường Việt Nam. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi, thị trường xe máy Việt Nam vừa bước sang giai đoạn đầu năm 2026, áp lực giải bài toán tồn kho với những mẫu xe khó bán như Lexi 155 càng gia tăng. Bên cạnh đó, xu hướng phát triển mạnh mẽ của xe điện thời gian gần đây cũng tăng áp lực cạnh tranh lên các mẫu mã xe tay ga dùng động cơ xăng như Lexi 155.

Các phiên bản Yamaha Lexi 155 đang được một số đại lý phân phối giảm giá từ 3,4 - 4,5 triệu đồng Ảnh: B.H

Động thái mạnh tay giảm giá Lexi 155 của các đại lý cũng phần nào cho thấy dòng xe tay ga này đang gặp không ít khó khăn trong việc thuyết phục khách Việt vốn đang có khá nhiều lựa chọn ở phân khúc xe tay ga trên 150 phân khối.

Hai phiên bản Yamaha Lexi 155 tại Việt Nam có cùng kích thước dài, rộng, cao lần lượt 1.968 x 719 x 1.138 (mm), chiều dài cơ sở 1.353 mm. Bên cạnh đó, cả hai đều sử dụng động cơ BlueCore 155 VVA 1 xi-lanh dung tích 155,1 phân khối làm mát bằng chất lỏng, có công suất 15 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm tại 6.500 vòng/phút. Mẫu xe này cũng tích hợp phun xăng điện tử, giúp xe tiêu thụ nhiên liệu ở mức chỉ 2,19 lít/100 km trên đường hỗn hợp. Tuy nhiên, thiết kế xe có phần cục mịch, chưa thật sự mạnh mẽ thể thao trong khi trang bị tính năng không có gì nổi bật so với các đối thủ cùng phân khúc chính là lý do khiến Yamaha Lexi 155 không được nhiều khách Việt lựa chọn.