Yang Se Chan (Running Man) kể về tai nạn điện giật và 10 năm chữa ung thư

Theo The Chosun Ilbo ngày 18.7, Yang Se Chan vừa xuất hiện trên kênh YouTube Giyu TV, nơi anh lần đầu công khai kể về vụ tai nạn từng khiến mình cận kề cái chết.

Biến cố thay đổi cuộc đời Yang Se Chan

Nhớ lại sự việc có phần "ngu ngốc", nghệ sĩ sinh năm 1986 cho biết anh đã dùng một đôi đũa chọc vào ổ cắm điện: "Tôi nghĩ nhiều người sẽ tưởng chỉ phát ra vài tia lửa điện thôi. Nhưng trường hợp của tôi thì khác. Có một tiếng nổ rất lớn, rồi mọi thứ phát nổ. Sau đó tôi hoàn toàn không còn nhớ chuyện gì xảy ra nữa".

Yang Se Chan là một trong những nghệ sĩ giải trí được yêu thích tại Hàn Quốc nhờ lối ứng biến nhanh, hài hước và gần gũi trên truyền hình Ảnh: Chụp màn hình show Running Man

Khi được hỏi liệu có bị thương nghiêm trọng hay không, Yang Se Chan cho biết anh gần như không còn ký ức về thời điểm sau vụ nổ. "Tôi chỉ biết mình đã bất tỉnh. Trải nghiệm đó để lại nỗi ám ảnh rất lớn. Đến tận bây giờ, tôi vẫn sợ cắm bất cứ thiết bị nào vào ổ điện", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Trước đó, Yang Se Chan cũng từng tiết lộ về căn bệnh ung thư tuyến giáp trong chương trình Problem Child in House. Nam diễn viên cho biết anh được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú, dạng ung thư tuyến giáp phổ biến nhất, từ hơn 10 năm trước. Dù đã điều trị, anh vẫn phải duy trì việc dùng thuốc để kiểm soát tình trạng sức khỏe.

Yang Se Chan kể căn bệnh được phát hiện trong một lần khám sức khỏe định kỳ vào năm 2013. "Tôi được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú cách đây hơn 10 năm. Hôm đó, tôi cùng một số nghệ sĩ hài đi khám sức khỏe. Khi đang tập luyện cho chương trình Comedy Big League, bệnh viện gọi điện báo kết quả. Tôi thậm chí còn chưa kịp cảm thấy buồn. Các đồng nghiệp đã luôn động viên và giúp tôi mạnh mẽ vượt qua giai đoạn đó", anh nhớ lại.

Dấu hiệu cảnh báo trước khi phát hiện bệnh

Yang Se Chan cũng tiết lộ cơ thể anh từng xuất hiện những dấu hiệu bất thường trước khi phát hiện mắc bệnh. "Có lần tôi ngủ liền 10 tiếng trước khi đi làm nhưng vẫn ngáp liên tục. Khi đó tôi mới nhận ra cơ thể đang cố gắng gửi tín hiệu rằng có điều gì đó không ổn", nam nghệ sĩ nói.

Chia sẻ của Yang Se Chan nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều người hâm mộ bày tỏ hy vọng anh sẽ sớm hồi phục hoàn toàn và không còn phải phụ thuộc vào thuốc điều trị.

Sinh năm 1986, Yang Se Chan bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc khi mới 19 tuổi. Anh bắt đầu được khán giả biết đến qua chương trình hài People Looking for a Laugh, trước khi khẳng định tên tuổi với Comedy Big League.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến vào năm 2017 khi anh trở thành thành viên chính thức của Running Man. Chương trình giúp tên tuổi Yang Se Chan vượt ra ngoài Hàn Quốc, đặc biệt tại các thị trường châu Á như Việt Nam, Trung Quốc và Đông Nam Á. Ngoài Running Man, anh còn ghi dấu ấn qua nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng như The Great Escape, Village Survival, The Eight, Whenever Possible và Problem Child in House, khẳng định vị thế là một trong những nghệ sĩ giải trí được yêu thích tại Hàn Quốc hiện nay.