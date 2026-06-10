'Running Man' bản Trung vướng bê bối vì thu phí quảng bá du lịch

Từng là một trong những chương trình giải trí ăn khách nhất màn ảnh nhỏ Trung Quốc, Running Man phiên bản Trung Quốc (Keep Running) nay không còn giữ được sức hút như trước. Những mùa phát sóng gần đây, chương trình liên tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều, trong khi Running Man mùa 14 đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng.

Tranh cãi về các khoản phí quảng bá địa phương

Keep Running là một trong những chương trình thực tế ăn khách nhất màn ảnh Hoa ngữ Ảnh: Chụp màn hình show Keep Running

Mọi chuyện bắt nguồn từ tập đặc biệt quảng bá văn hóa và du lịch thành phố An Dương (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), phát sóng ngày 5.6. Theo thông lệ, các chương trình giải trí khi ghi hình tại địa phương thường kết hợp quảng bá cảnh quan, văn hóa và du lịch nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng tập phát sóng lần này chưa làm nổi bật được những nét đặc sắc của An Dương. Thay vào đó, chương trình bị nhận xét dành quá nhiều thời lượng cho các khách mời, trong khi những hình ảnh giới thiệu danh lam thắng cảnh và văn hóa bản địa xuất hiện khá hạn chế.

Không chỉ vậy, chương trình còn mắc lỗi gây tranh cãi khi sử dụng hình ảnh công viên Tùng Đài, một địa danh nổi tiếng thuộc thành phố Hàm Đan (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) thay vì địa điểm tại thành phố An Dương. Sai sót này khiến nhiều cư dân mạng cho rằng ê kíp thiếu sự cẩn trọng và chưa thể hiện sự tôn trọng đối với giá trị lịch sử, văn hóa của cả hai địa phương. Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, đại diện chương trình nhanh chóng phát đi thông báo xin lỗi. Tuy nhiên, động thái này không đủ để xoa dịu làn sóng chỉ trích đang ngày càng lan rộng.

Điều khiến dư luận chú ý hơn cả là những thông tin liên quan đến chi phí hợp tác giữa chương trình và các địa phương được quảng bá ghi hình. Trong nhiều năm qua, Keep Running thường được giới thiệu là chương trình góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương và hỗ trợ kinh tế vùng miền. Tuy nhiên, theo một số tài liệu công khai từ các địa phương tại Trung Quốc, nhiều thành phố đã phải chi những khoản kinh phí đáng kể để mời chương trình đến ghi hình.

Nhiều ý kiến cho rằng việc chương trình thu phí quảng bá là điều bình thường. Tuy nhiên, Keep Running vấp phải chỉ trích vì nhận kinh phí hợp tác nhưng lại xây dựng hình ảnh đang hỗ trợ địa phương một cách miễn phí Ảnh: Chụp màn hình show Keep Running

Theo các tài liệu được lan truyền trên mạng xã hội, huyện Tân Xương (Chiết Giang, Trung Quốc) từng chi khoảng 9,6 triệu nhân dân tệ để hợp tác với chương trình. Thành phố Giang Sơn (Trung Quốc) cũng được cho là chi khoảng 8,5 triệu nhân dân tệ cho hoạt động quảng bá tương tự. Đáng chú ý, một số nguồn tin cho rằng thành phố Đài Châu (Trung Quốc) từng nhận được đề xuất hợp tác với mức chi phí lên tới 19,8 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 70 tỉ đồng. Tuy nhiên, thông tin này hiện vẫn gây tranh cãi và chưa được các bên liên quan xác nhận chính thức.

Từ những tài liệu được công khai, nhiều cư dân mạng cho rằng hoạt động quảng bá du lịch của Keep Running thực chất là các hợp đồng hợp tác thương mại có trả phí, thay vì hoàn toàn miễn phí như hình ảnh mà chương trình thường xây dựng.

Bên cạnh tranh cãi về chi phí hợp tác, Keep Running còn vướng nhiều phản ánh liên quan đến công tác ghi hình. Tại một số địa phương, cư dân mạng bình luận đoàn ghi hình đã để lại rác thải, làm hư hại thảm cỏ gần bảo tàng, đồng thời địa phương phải tự chi trả các chi phí phát sinh như an ninh, giao thông và dọn dẹp hiện trường. Trong khi đó, chương trình cũng bị cho là đưa ra nhiều yêu cầu khắt khe về lưu trú trong quá trình ghi hình, gây ảnh hưởng nhất định đến sinh hoạt của người dân địa phương. Tuy nhiên, các thông tin trên hiện chưa được xác nhận chính thức.