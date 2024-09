Yên Bái, Tuyên Quang cấm lưu thông qua một loạt cầu

Sở GTVT tỉnh Yên Bái vừa có công văn thông báo về việc cấm tất cả người dân và các phương tiện tham gia giao thông qua cầu Yên Bái.

Nước lũ dâng cao tại Yên Bái sáng 9.9 ẢNH: C.T.V

Theo thông báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái, trong 6 - 12 giờ tới, lũ trên sông Thao (sông Hồng) tiếp tục lên, khả năng lên mức 3,43 m, trên báo động 3 khoảng 2,3 m.

Hiện tại, mực nước sông Hồng chảy qua cầu Yên Bái, lý trình Km280+500, QL37 đã gần sát xe kiểm tra cầu (phía dưới hệ giàn thép cầu) và trên sông có nhiều rác, cây trôi.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia giao thông, Sở GTVT tỉnh Yên Bái cấm tất cả người dân và các phương tiện lưu thông qua cầu Yên Bái kể từ 18 giờ ngày 9.9 đến khi có thông báo của cơ quan có thẩm quyền (trừ các lực lượng tham gia đảm bảo giao thông, cứu hộ, cứu nạn).

Các phương tiện khi di chuyển vào các huyện, thị phía tây của tỉnh và các xã, phường phía tây của TP.Yên Bái đi qua cầu Tuần Quán, Bách Lẫm, Giới Phiên hoặc cầu Văn Phú và ngược lại.

Vụ sập cầu Phong Châu: Gian nan tìm kiếm nạn nhân giữa sông Hồng nước xiết

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Yên Bái cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, các khu vực trong tỉnh từ đêm 8 - 9.9 có mưa to đến rất to và giông. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 8.9 - 10 giờ ngày 9.9 từ 50 - 150 mm, một số nơi cao hơn 200 mm như Tân Phượng 362 mm, An Lạc 291 mm, An Phú 271,2 mm, Minh Tiến 247,6 mm, Minh Chuẩn 257,8 mm, Lâm Thượng 242 mm...

Tại Tuyên Quang, chiều 9.9, Sở GTVT tỉnh này có văn bản cấm người và các phương tiện tham gia giao thông trên loạt cây cầu tại một số huyện tại địa bàn.

Theo đó, cấm các xe tải từ 3,5 tấn trở lên và xe khách các loại lưu thông qua công trình các cầu, gồm: cầu Nông Tiến (QL.37, TP.Tuyên Quang), cầu Bợ (QL.3B, H.Hàm Yên), cầu Sơn Dương (QL.37, TT.Sơn Dương), cầu An Hòa và cầu Kim Xuyên (ĐT.186, H.Sơn Dương).

Riêng cầu Chiêm Hóa (QL.3B, H.Chiêm Hóa), cấm tất cả người và phương tiện lưu thông qua cầu đến khi có thông báo mới.

Hiện nay, tình hình thiên tai sau bão số 3 (bão Yagi) đang diễn biến phức tạp, nước sông dâng cao gây ngập úng, ảnh hưởng đến các công trình cầu đường, nhà ở, canh tác...

Người dân cần chủ động phương án di dời khỏi nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.