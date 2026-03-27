Kinh tế Doanh nghiệp

Yến sào Khánh Hòa lan tỏa 'tinh thần xanh' trong Tháng Thanh niên

Phúc Nguyễn
27/03/2026 08:14 GMT+7

Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức khởi công hội trường đa năng hơn 13 tỉ đồng, đồng thời phát động trồng hơn 200 cây xanh, lan tỏa 'tinh thần xanh' trong Tháng Thanh niên 2026.

Ngày 26.3, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa), Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công xây dựng Hội trường đa năng và phát động trồng cây chào mừng Kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026).

Dự án Hội trường đa năng có tổng mức đầu tư hơn 13 tỉ đồng, gồm khối nhà 1 tầng với kết cấu khung cột bê tông cốt thép, mái lợp tôn cách nhiệt, diện tích xây dựng gần 1.500 m². Công trình dự kiến hoàn thành sau 120 ngày thi công.

Công ty Yến sào Khánh Hòa khởi công xây dựng Hội trường đa năng có vốn đầu tư hơn 13 tỉ đồng

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính thẩm mỹ của công trình, Công ty Yến sào Khánh Hòa triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khi sử dụng vật liệu đúng chủng loại, tiêu chuẩn theo thiết kế và hợp đồng; bố trí đội ngũ kỹ sư, công nhân có tay nghề cao; tăng cường giám sát thi công chặt chẽ, thường xuyên; đồng thời bảo đảm an toàn lao động và an ninh trật tự trong suốt quá trình xây dựng.

Ngay sau lễ khởi công, hưởng ứng Tháng Thanh niên 2026, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên công ty phát động chương trình "Trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh" gắn với "Hành trình kết nối sức trẻ Yến sào Khánh Hòa". Hơn 200 cây xanh các loại như bàng vuông, chuông vàng, cỏ ruby đậu phộng… đã được đoàn viên, thanh niên trồng tại khu vực dự án.

Đoàn viên, thanh niên Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức trồng cây xanh

Hoạt động không chỉ góp phần tạo mảng xanh cho công trình mới mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, hướng tới phát triển bền vững gắn với môi trường và cảnh quan tại địa phương.

