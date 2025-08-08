Yeolan nói về tin đồn lập group nói xấu, Ngô Lan Hương tiết lộ ‘quà sinh nhật’ cho Han Sara

Nhận được câu hỏi khó ở chương trình ON TRENDING, Yeolan và Ngô Lan Hương thẳng thắn đối diện với tin đồn từng lập nhóm để nói xấu sau khi rời Em xinh say hi. Bên cạnh đó, Ngô Lan Hương cũng gây chú ý khi tiết lộ món quà sinh nhật đặc biệt dành cho Han Sara, hé lộ mối quan hệ thân thiết giữa các em xinh.

Ngô Lan Hương không ngại nhắc về tin đồn sau khi bị loại ở Em xinh say hi Ảnh: B.H

