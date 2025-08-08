Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Yeolan nói về tin đồn lập group nói xấu, Ngô Lan Hương tiết lộ ‘quà sinh nhật’ cho Han Sara
Yeolan nói về tin đồn lập group nói xấu, Ngô Lan Hương tiết lộ ‘quà sinh nhật’ cho Han Sara

Trong chương trình, Yeolan và Ngô Lan Hương thẳng thắn chia sẻ về tin đồn nói xấu Bích Phương cũng như cạch mặt nhau sau 'Em xinh say hi'.

Nhận được câu hỏi khó ở chương trình ON TRENDING, YeolanNgô Lan Hương thẳng thắn đối diện với tin đồn từng lập nhóm để nói xấu sau khi rời Em xinh say hi. Bên cạnh đó, Ngô Lan Hương cũng gây chú ý khi tiết lộ món quà sinh nhật đặc biệt dành cho Han Sara, hé lộ mối quan hệ thân thiết giữa các em xinh.

Ngô Lan Hương không ngại nhắc về tin đồn sau khi bị loại ở Em xinh say hi

Để lắng nghe thêm suy nghĩ của các em xinh, mời quý khán giả xem chương trình ON TRENDING tại các nền tảng thanhnien.vn, Fanpage, YouTube Báo Thanh Niên và kênh YouTube, TikTok iHay TV.

ON TRENDING: Dàn em xinh “bung lụa” tại trường quay Báo Thanh Niên

Trong sóng livestream, Han Sara và Hoàng Duyên khiến khán giả thích thú khi sẵn sàng thực hiện những thử thách.

