Yêu cả dấu nằm - Thơ của Lê Minh Quốc

Ghe lui còn để dấu dằm
Người thương đi vắng dấu nằm còn đây
(Ca dao)
Dịu dàng của gió là hương
Ngón sen ve vuốt xương sườn Adam
Tôi như vó ngựa bất kham
Lặng yên nghe sóng vỗ ngoan bến bờ
Chiều xuân mây trắng, nắng tơ
Cỏ non lún phún, lơ thơ dỗ dành
Sắc màu thiếu nữ nõn xanh
Tôi nhai ngấu nghiến mộng lành tốt tươi
Nhớ hương? Lại nhớ một người
Môi đan môi chạm tiếng cười thân quen
Ngón tay? Tôi gọi búp sen
Hương em? Là rượu, là men dậy thì
Con đường? Những bước chân đi
Lời em nói? Gió thầm thì lướt qua
Một lần nghe? Ấy vậy mà
Trong tôi dậy sóng gọi là lứa đôi,
Mở lòng ra với đất trời
Ngày vui bất tuyệt những lời xa xăm
Chiếu chăn bền chặt tơ tằm
Yêu em? Yêu cả dấu nằm, còn đây…
Bình luận (0)