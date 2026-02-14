Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Yêu cả dấu nằm - Thơ của Lê Minh Quốc

Lê Minh Quốc
Lê Minh Quốc
14/02/2026 08:00 GMT+7

Ghe lui còn để dấu dằm

Người thương đi vắng dấu nằm còn đây

(Ca dao)

Dịu dàng của gió là hương

Ngón sen ve vuốt xương sườn Adam

Tôi như vó ngựa bất kham

Lặng yên nghe sóng vỗ ngoan bến bờ

Chiều xuân mây trắng, nắng tơ

Cỏ non lún phún, lơ thơ dỗ dành

Sắc màu thiếu nữ nõn xanh

Tôi nhai ngấu nghiến mộng lành tốt tươi

Nhớ hương? Lại nhớ một người

Môi đan môi chạm tiếng cười thân quen

Ngón tay? Tôi gọi búp sen

Hương em? Là rượu, là men dậy thì

Con đường? Những bước chân đi

Lời em nói? Gió thầm thì lướt qua

Một lần nghe? Ấy vậy mà

Trong tôi dậy sóng gọi là lứa đôi,

Mở lòng ra với đất trời

Ngày vui bất tuyệt những lời xa xăm

Chiếu chăn bền chặt tơ tằm

Yêu em? Yêu cả dấu nằm, còn đây…

Yêu cả dấu nằm - Thơ của Lê Minh Quốc- Ảnh 1.

MINH HỌA: VĂN NGUYỄN

Tin liên quan

Tĩnh lặng - Thơ của Bách Mỵ

Tĩnh lặng - Thơ của Bách Mỵ

Nói cùng hoa sao tím - Thơ của Hạ Minh

Khám phá thêm chủ đề

thơ văn học xuân 2026 Lê Minh Quốc ca dao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận