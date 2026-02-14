Yêu cả dấu nằm - Thơ của Lê Minh Quốc

Ghe lui còn để dấu dằm

Người thương đi vắng dấu nằm còn đây

(Ca dao)

Dịu dàng của gió là hương

Ngón sen ve vuốt xương sườn Adam

Tôi như vó ngựa bất kham

Lặng yên nghe sóng vỗ ngoan bến bờ

Chiều xuân mây trắng, nắng tơ

Cỏ non lún phún, lơ thơ dỗ dành

Sắc màu thiếu nữ nõn xanh

Tôi nhai ngấu nghiến mộng lành tốt tươi

Nhớ hương? Lại nhớ một người

Môi đan môi chạm tiếng cười thân quen

Ngón tay? Tôi gọi búp sen

Hương em? Là rượu, là men dậy thì

Con đường? Những bước chân đi

Lời em nói? Gió thầm thì lướt qua

Một lần nghe? Ấy vậy mà

Trong tôi dậy sóng gọi là lứa đôi,

Mở lòng ra với đất trời

Ngày vui bất tuyệt những lời xa xăm

Chiếu chăn bền chặt tơ tằm

Yêu em? Yêu cả dấu nằm, còn đây…