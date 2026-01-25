Nói cùng hoa sao tím - Thơ của Hạ Minh

Hoa sao tím - tím một niềm thương nhớ
Thương nhớ ai thương nhớ chẳng thành lời
Cứ mỏng manh như thoát lìa cõi tục
Để bước vào miền ấy cũng chơi vơi...
Hoa sao tím - đừng tin điều sáo ngữ
Những chân trời dẫu thật cũng là mơ
Trong nắng mưa đâu tránh khỏi bơ vơ
Xin trở về lọn tóc mềm tựa cửa
Cứ dịu dàng, cứ dịu dàng thêm nữa
Đừng lo mình bé nhỏ trước hư vô
Những dại khôn ai tính hết nỗi ngờ
Loài hoa đệm đôi khi là tất cả
Tháng năm xanh tươi, tháng năm héo lả
Góc bình yên thiền định chốn nhân gian
Đừng hỏi hoa: sao màu tím không tàn?
Sắc hoàng gia hương thơm hồn cỏ dại.
