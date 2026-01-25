Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Nói cùng hoa sao tím - Thơ của Hạ Minh

Hạ Minh
Hạ Minh
25/01/2026 08:05 GMT+7

Nói cùng hoa sao tím - Thơ của Hạ Minh- Ảnh 1.

MINH HỌA: VĂN NGUYỄN

Hoa sao tím - tím một niềm thương nhớ

Thương nhớ ai thương nhớ chẳng thành lời

Cứ mỏng manh như thoát lìa cõi tục

Để bước vào miền ấy cũng chơi vơi...

Hoa sao tím - đừng tin điều sáo ngữ

Những chân trời dẫu thật cũng là mơ

Trong nắng mưa đâu tránh khỏi bơ vơ

Xin trở về lọn tóc mềm tựa cửa

Cứ dịu dàng, cứ dịu dàng thêm nữa

Đừng lo mình bé nhỏ trước hư vô

Những dại khôn ai tính hết nỗi ngờ

Loài hoa đệm đôi khi là tất cả

Tháng năm xanh tươi, tháng năm héo lả

Góc bình yên thiền định chốn nhân gian

Đừng hỏi hoa: sao màu tím không tàn?

Sắc hoàng gia hương thơm hồn cỏ dại.

Khám phá thêm chủ đề

hoa sao tím cõi tục hư vô Nhân gian Thiền định thơ
