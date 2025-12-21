Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Cho ngày đông - Thơ của Lê Huỳnh Lâm

LÊ HUỲNH LÂM
21/12/2025 08:05 GMT+7

Cho ngày đông - Thơ của Lê Huỳnh Lâm- Ảnh 1.

minh họa: văn nguyễn


Âm sắc của nước vỡ lời ru đất vỗ về mùa đông
Những bước chân vội về phía sáng
Nơi giấc mơ gieo trồng hạt yêu thương
Khu vườn lục lạc giữa buổi chiều hoang vắng
Thắp lên triệu bàn tay nguyện cầu
Tụ thành hoa nước
Miền ký ức đánh thức mùi hương loài thảo mộc
Hơi ấm dòng tộc hóa thân thành ngọn khói
Quyện vào núi sông
Giữa bạt ngàn mưa
Tôi nghe từ tiền kiếp
Bản hùng ca của các triều đại
Những ánh mắt
Những dáng người
Một đời tần tảo
Một đời hy sinh
Vượt qua bão giông
Âm sắc của nước vỡ lời ru đất vỗ về mùa đông. 

