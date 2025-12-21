Cho ngày đông - Thơ của Lê Huỳnh Lâm

minh họa: văn nguyễn





Âm sắc của nước vỡ lời ru đất vỗ về mùa đông

Những bước chân vội về phía sáng

Nơi giấc mơ gieo trồng hạt yêu thương

Khu vườn lục lạc giữa buổi chiều hoang vắng

Thắp lên triệu bàn tay nguyện cầu

Tụ thành hoa nước

Miền ký ức đánh thức mùi hương loài thảo mộc

Hơi ấm dòng tộc hóa thân thành ngọn khói

Quyện vào núi sông

Giữa bạt ngàn mưa

Tôi nghe từ tiền kiếp

Bản hùng ca của các triều đại

Những ánh mắt

Những dáng người

Một đời tần tảo

Một đời hy sinh

Vượt qua bão giông

Âm sắc của nước vỡ lời ru đất vỗ về mùa đông.