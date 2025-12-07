Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Bên bức tượng ngủ ngồi - Thơ của Lê Nhi

Lê Nhi
Lê Nhi
07/12/2025 19:53 GMT+7


Bên bức tượng ngủ ngồi - Thơ của Lê Nhi- Ảnh 1.

MINH HỌA: VĂN NGUYỄN

Những manh đời khốn khổ làng tôi

những ngõ xóm buồn hiu không lưu vết chân nào thảnh thơi của mẹ

quê tôi viết bằng câu thơ trông ra ba sào ruộng

thóc chết non trong đáy mắt đàn bà

treo nghiêng những gương mặt khốn khó

bên bức tượng ngủ ngồi

ba mươi năm tôi cầm nỗi buồn rong chơi

giấc nhà người lần nào cũng không thôi lang bạt

vẫn hồ nghi chính mình bằng khao khát

thế nào là yêu thương?

mùa cải ngồng mang theo gió tung hoành

tiếng mẹ thở dài

rồi lũ quét

rồi mất mùa

thương đứa trẻ làng tím thịt co ro

tôi chân trần thình thịch

trống ngực đập liên hồi:

Mẹ ơi

mẹ giật mình bung cửa

bóng người tấp tểnh trong sương gió

đôi mắt mù lòa mẹ ngã sập trước tôi

tôi ra cười

vào khóc

tiếng chuông văng lên bức tượng ngủ ngồi. 

Tin liên quan

Mùa thu đã đi rồi - Thơ của P.N.Thường Đoan

Mùa thu đã đi rồi - Thơ của P.N.Thường Đoan

Đất nước những đêm dài không ngủ - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

Vụn nắng chiều sót lại - Thơ của Nguyễn Trần Đức Anh

Khám phá thêm chủ đề

Bức tượng đứa trẻ Yêu thương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận