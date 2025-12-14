Xin gửi về anh một đĩa khoai - Thơ của Thanh Thảo

minh họa: TUẤN ANH

Không biết mùa này đã có khoai Lệ Cần? (*)

Thứ khoai anh từng ăn và thích

Em muốn gửi về anh một đĩa khoai ký ức

Anh nhỏ nhẻ hương hoa nơi xa ấy bần thần





Nhớ một lần anh tìm đến thăm

Gọi em ra ngoài và nói nhỏ:

"Anh thấy em chẳng biết để dành gì cả

Có bao nhiêu tiêu hết liền liền

Như anh đây, anh luôn dành một phần

Phòng khi trái gió trở trời em ạ

Mình giàu có gì đâu, em hãy nhớ

Đời nhắc ta để dành lấy một phần…"





Lúc ấy em cười cười dạ dạ vâng vâng

Lời anh khuyên thật tình nhưng khó thử

Em đâu biết, với anh, thời gian không còn nữa

Lời khuyên này là lời cuối, vậy chăng?





Có những người ta mới gặp một lần

Uống với nhau vài cốc bia, là thân mật

Những năm ấy em giang hồ lặt vặt

Như lục bình trôi xuống lại trôi lên





Có một người anh ở quãng tuổi rất xa

Quãng từng trải quãng nghề còn tít mù hơn nữa

Sao em thấy gần như câu anh nói

Về đĩa khoai Lệ Cần, ăn hết lại đầy thêm





Nhớ ngày em còn nhỏ, anh vào trường học sinh miền Nam

Nói chuyện thơ, bọn em cười khoái chí

Thơ chứ phải chuyện cười đâu, sao vui vậy

Đúng rồi, vui vì câu chuyện của anh

Vì những bài thơ anh đọc thật trong lành

Vì nụ cười anh dễ thương gần gũi

Vì dáng dấp, vì những gì không rõ

Chúng em vui như đón mẹ chợ xa về





Lớn lên em mới biết, anh thương mẹ nhường nào

Chỉ còn mẹ với con, chỉ là con với mẹ

Những nhát chổi ban mai khe khẽ

Mẹ quét lá, vun thành đống, bùi ngùi

"Nhà tôi 24 Cột Cờ"

Anh viết địa chỉ thành câu thơ

Nhắn mọi người lớn nhỏ thân sơ

Cứ vui thì đến





Ngày mình đi Liên Xô

Anh Cảnh (**) và em được anh lì xì hai mươi rúp

Đang lúc thèm bia túi rỗng sáng đầu tiên

Quà anh cho cứ như quà Noel

Chúng em vội mời anh xuống sảnh

Bia Nga mát lạnh

Anh em mình cười như hoa táo ngoài sân





Rồi buổi tối Kiev

Anh và em chờ chuyến tàu điện cuối cùng

Có gì như lạnh lạnh buồn buồn

Len lén thấm nơi ga tàu vắng khách

Em còn trẻ làm sao hiểu được

Bấy giờ anh đang cảm thấy gì

Như một chuyến tàu đi

Về ga nào xa lắc





Bốn mươi năm

Bằn bặt.

(*) Thơ Xuân Diệu khi ông thăm Gia Lai: "Cảm ơn vợ chồng anh giáo Huế/ Đãi tôi một bữa Lệ Cần khoai".

(**) Nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh, trong đoàn nhà thơ VN thăm Liên Xô năm 1985.