Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Xin gửi về anh một đĩa khoai - Thơ của Thanh Thảo
(Nhân 40 năm ngày giỗ nhà thơ Xuân Diệu. Ông mất ngày 18.12.1985)

Thanh Thảo
Thanh Thảo
14/12/2025 08:05 GMT+7


Xin gửi về anh một đĩa khoai - Thơ của Thanh Thảo- Ảnh 1.

minh họa: TUẤN ANH

Không biết mùa này đã có khoai Lệ Cần? (*)

Thứ khoai anh từng ăn và thích

Em muốn gửi về anh một đĩa khoai ký ức

Anh nhỏ nhẻ hương hoa nơi xa ấy bần thần

Nhớ một lần anh tìm đến thăm

Gọi em ra ngoài và nói nhỏ:

"Anh thấy em chẳng biết để dành gì cả

Có bao nhiêu tiêu hết liền liền

Như anh đây, anh luôn dành một phần

Phòng khi trái gió trở trời em ạ

Mình giàu có gì đâu, em hãy nhớ

Đời nhắc ta để dành lấy một phần…"

Lúc ấy em cười cười dạ dạ vâng vâng

Lời anh khuyên thật tình nhưng khó thử

Em đâu biết, với anh, thời gian không còn nữa

Lời khuyên này là lời cuối, vậy chăng?

Có những người ta mới gặp một lần

Uống với nhau vài cốc bia, là thân mật

Những năm ấy em giang hồ lặt vặt

Như lục bình trôi xuống lại trôi lên

Có một người anh ở quãng tuổi rất xa

Quãng từng trải quãng nghề còn tít mù hơn nữa

Sao em thấy gần như câu anh nói

Về đĩa khoai Lệ Cần, ăn hết lại đầy thêm

Nhớ ngày em còn nhỏ, anh vào trường học sinh miền Nam

Nói chuyện thơ, bọn em cười khoái chí

Thơ chứ phải chuyện cười đâu, sao vui vậy

Đúng rồi, vui vì câu chuyện của anh

Vì những bài thơ anh đọc thật trong lành

Vì nụ cười anh dễ thương gần gũi

Vì dáng dấp, vì những gì không rõ

Chúng em vui như đón mẹ chợ xa về

Lớn lên em mới biết, anh thương mẹ nhường nào

Chỉ còn mẹ với con, chỉ là con với mẹ

Những nhát chổi ban mai khe khẽ

Mẹ quét lá, vun thành đống, bùi ngùi

"Nhà tôi 24 Cột Cờ"

Anh viết địa chỉ thành câu thơ

Nhắn mọi người lớn nhỏ thân sơ

Cứ vui thì đến

Ngày mình đi Liên Xô

Anh Cảnh (**) và em được anh lì xì hai mươi rúp

Đang lúc thèm bia túi rỗng sáng đầu tiên

Quà anh cho cứ như quà Noel

Chúng em vội mời anh xuống sảnh

Bia Nga mát lạnh

Anh em mình cười như hoa táo ngoài sân

Rồi buổi tối Kiev

Anh và em chờ chuyến tàu điện cuối cùng

Có gì như lạnh lạnh buồn buồn

Len lén thấm nơi ga tàu vắng khách

Em còn trẻ làm sao hiểu được

Bấy giờ anh đang cảm thấy gì

Như một chuyến tàu đi

Về ga nào xa lắc

Bốn mươi năm

Bằn bặt.

(*) Thơ Xuân Diệu khi ông thăm Gia Lai: "Cảm ơn vợ chồng anh giáo Huế/ Đãi tôi một bữa Lệ Cần khoai".

(**) Nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh, trong đoàn nhà thơ VN thăm Liên Xô năm 1985.

Tin liên quan

Mùa thu đã đi rồi - Thơ của P.N.Thường Đoan

Mùa thu đã đi rồi - Thơ của P.N.Thường Đoan

Vụn nắng chiều sót lại - Thơ của Nguyễn Trần Đức Anh

Bên bức tượng ngủ ngồi - Thơ của Lê Nhi

Khám phá thêm chủ đề

đĩa khoai ký ức lời khuyên nga Lục bình thơ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận