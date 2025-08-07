Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Yêu cầu giám sát chặt cổ phiếu tăng, giảm mạnh

Đan Thanh
Đan Thanh
07/08/2025 17:36 GMT+7

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các sở giao dịch chứng khoán giám sát chặt chẽ giao dịch cổ phiếu có biến động tăng, giảm mạnh; nếu xác định có dấu hiệu giao dịch bất thường, thực hiện phân tích, đề xuất phương án xử lý.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) vừa có văn bản chỉ đạo các sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), các công ty chứng khoán tăng cường công tác giám sát đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động an toàn, ổn định.

- Ảnh 1.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các sở giao dịch chứng khoán giám sát chặt chẽ giao dịch cổ phiếu có biến động tăng, giảm mạnh

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đơn vị này yêu cầu các sở giao dịch chứng khoán giám sát chặt chẽ giao dịch cổ phiếu có biến động tăng, giảm mạnh. Trường hợp xác định có dấu hiệu giao dịch bất thường, thực hiện phân tích, đánh giá, kiến nghị, đề xuất phương án xử lý, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử lý theo quy định.

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam chỉ đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và VDSC đảm bảo hoạt động giao dịch, bù trừ, thanh toán chứng khoán an toàn, ổn định, thông suốt.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng yêu cầu các công ty chứng khoán nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ chứng khoán.

Tăng cường quản lý, giám sát nhân viên, người hành nghề, không để nhân viên, người hành nghề của công ty thực hiện các hành vi vi phạm quy định pháp luật và các quy tắc đạo đức hành nghề, thực hiện hành vi lôi kéo, chào mời người dân tham gia các diễn đàn, hội nhóm để tư vấn đầu tư chứng khoán trái quy định pháp luật.

Cạnh đó, giám sát chặt việc tuân thủ quy định pháp luật về giao dịch chứng khoán của các cá nhân, tổ chức là khách hàng của công ty; tích cực, chủ động phối hợp các sở giao dịch chứng khoán, VSDC, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra.

