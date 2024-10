Yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ 6 học sinh mầm non bị đánh bầm tím

Liên quan đến vụ việc 6 trẻ em tại lớp 5 tuổi A2 Trường mầm non Nghĩa Lộc (H.Nghĩa Đàn, Nghệ An) bị đánh bầm tím cơ thể, sáng 9.10, Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, sở này đã có văn bản yêu cầu Phòng Giáo dục H.Nghĩa Đàn phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Sở yêu cầu nhà trường nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý vi phạm của tập thể, cá nhân theo quy định.

Các vết lằn, bầm tím trên đôi chân của một bé bị đánh ẢNH: MXH

Sở GD-ĐT Nghệ An cũng yêu cầu Phòng Giáo dục H.Nghĩa Đàn chỉ đạo Trường mầm non Nghĩa Lộc thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe, thăm hỏi động viên các cháu bị đánh ở lớp mẫu giáo 5 tuổi A2 để trẻ đi học trở lại trường bình thường trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, chiều 8.10, Chủ tịch UBND H.Nghĩa Đàn đã yêu cầu nhà trường tạm đình chỉ công tác đối với cô Đ.T.S, người được phân công trông giữ lớp này, để làm rõ trách nhiệm. Tuy nhiên, bà Phạm Thị Kiên, Hiệu trưởng Trường mầm non Nghĩa Lộc, cho biết sau khi họp bàn với các đơn vị liên quan, nhà trường đã rút lại việc tạm đình chỉ công tác trông trẻ đối với cô giáo cô Đ.T.S để làm rõ thêm.

Bà Kiên cũng cho hay, 2 cháu bị bạn đánh phải nhập viện hiện đã ổn định trở lại, ăn uống bình thường. 4 cháu bị đánh nhẹ hơn đã đi học trở lại. Riêng cháu bé đánh bạn, trong sáng 9.10, nhà trường phối hợp với gia đình đưa trẻ đi kiểm tra sức khỏe xem có biểu hiện gì khác thường hay không.

Theo báo cáo của Trường mầm non Nghĩa Lộc, lớp 5 tuổi A2 do 2 cô giáo Tr.Q.M và L.T.L quản lý. Chiều 7.10, cô M. và cô L. được ban giám hiệu điều động đi thực hiện công việc khác và giao cho cô Đ.T.S quản lý lớp học này.

Tuy nhiên, cô S. không quản lý lớp thường xuyên nên đã để xảy ra sự việc khi bé gái cùng lớp dùng ống nhựa đồ chơi và cây keo nến đánh 6 bạn, trong đó có 2 bạn phải nhập viện điều trị.



Ống nhựa và keo nến bé gái dùng để đánh các bạn tại lớp 5 tuổi A2 ẢNH: CTV

Như Thanh Niên đã thông tin, sự việc xảy ra chiều 7.10 khi có 6 cháu bé trong lớp 5 tuổi A2 Trường mầm non Nghĩa Lộc bị một bạn nữ cùng lớp đánh với nhiều vết lằn, bầm tím ở chân, tay, mặt, lưng. 2 cháu bị nặng nhất phải nhập viện điều trị. Sự việc này đã khiến phụ huynh bức xúc khi đặt câu hỏi giáo viên đã làm gì và đi đâu trong thời gian đó.