Yêu cầu phụ huynh không đưa xe máy cho học sinh sử dụng khi chưa đủ tuổi

Công an kiểm tra việc giữ xe máy của học sinh trong trường học vào tháng 10 vừa qua ẢNH: HỌC SINH CUNG CẤP

Ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết trong thời gian gầy đây, qua công tác phối hợp với Công an Thành phố tổ chức kiểm tra thực tế tại các trường học kết quả cho thấy vẫn còn một vài đơn vị vi phạm quy định về giữ xe học sinh khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe mô tô. Do đó, Sở GD-ĐT đề nghị các trường tiếp tục thực hiện các văn bản đã triển khai về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.

Cụ thể, trường học phối hợp với công an tại địa phương tổ chức tuyên truyền cho học sinh các nội dung liên quan đến luật Giao thông đường bộ, tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới; yêu cầu các hộ dân giữ xe xung quanh trường học cam kết không nhận trông, giữ xe mô tô trên 50cm3 của học sinh khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe mô tô.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT đề nghị hiệu trưởng các trường có trách nhiệm chỉ đạo tăng cường kiểm tra bộ phận giữ xe tại trường, kiên quyết không giữ xe mô tô của học sinh khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe. Hiệu trưởng chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu phát hiện đơn vị có trông giữ xe mô tô có phân khối lớn cho học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa cấp giấy phép lái xe mô tô.

Đồng thời lãnh đạo Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục khi tiếp nhận thông tin từ công an báo bằng văn bản có học sinh vi phạm pháp luật về giao thông, có trách nhiệm mời phụ huynh học sinh đến làm việc và thông báo rõ lỗi vi phạm. Yêu cầu phụ huynh học sinh phối hợp quản lý, giáo dục học sinh, thực hiện cam kết về việc không giao xe cho học sinh điều khiển khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe theo quy định. Bên cạnh đó, học sinh thực hiện cam kết không điều khiển xe mô tô trên 50cm3 khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe mô tô và cam kết khi tham gia giao thông bằng xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy đến trường phải đội mũ bảo hiểm. Nhà trường có biện pháp xử lý học sinh mang tính giáo dục, phù hợp với nội quy tại đơn vị.

Riêng với những trường học có sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô, ông Dương Trí Dũng đề nghị phải lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kinh doanh vận tải có uy tín, chất lượng, thực hiện nghiêm quy định về yêu cầu kỹ thuật, quy trình đưa đón, bảo đảm an toàn cho học sinh; có trách nhiệm tập huấn cho lái xe và người quản lý học sinh thực hiện đúng quy trình an toàn. Kiên quyết không để các phương tiện không đảm bảo an toàn tham gia đưa đón học sinh.