Đầu tiên, đoàn kiểm tra do trung tá Nguyễn Hoàng Tâm (Đội trưởng Đội CSGT Nam Sài Gòn) dẫn đầu đến Trường THPT Ngô Quyền. Tại đây, qua kiểm đếm tại bãi xe có 209 xe máy điện, xe đạp diện. Lực lượng CSGT đã kiểm tra ngẫu nhiên 5 xe, các học sinh đều xuất trình được giấy tờ xe, không phát hiện vi phạm.

CSGT TP.HCM vào tận trường học kiểm tra xe máy của học sinh

Sau đó, đoàn kiểm tra tiếp tục đến Trường THCS Huỳnh Tấn Phát. Tại đây ghi nhận 100% là xe đạp, xe đạp điện, phù hợp với độ tuổi của học sinh đang theo học tại trường.

Bà Nguyễn Thị Hoài Bắc, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, cho biết trường ở mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát nơi có mật độ giao thông dày đặc, đặc biệt vào giờ cao điểm. Do đó, nhà trường đã bố trí cổng đưa đón, phối hợp với lực lượng công an, dân quân tự vệ phường để bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào giờ đưa, đón học sinh. Đồng thời, trường cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng công an phường, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân để tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh.

CSGT vào Trường THPT Ngô Quyền kiểm tra phương tiện đi lại của học sinh Ảnh: Phạm Hữu

Tại buổi làm việc ở Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, lực lượng CSGT đã tuyên truyền, phổ biến luật ATGT và hướng dẫn Ban giám hiệu, giáo viên, học sinh nhà trường ký cam kết về việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ.



Đa phần các học sinh sau khi được nghe tuyên truyền đều hiểu rõ những quy định ATGT.

CSGT kiểm tra xe của học sinh

Trước đó, hôm 7.10, Đội Tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT – Công an TP.HCM) đã thực hiện tuần tra, kiểm tra với học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông tại giao lộ Nguyễn Bình Khiêm – Nguyễn Hữu Cảnh (Q.1, TP.HCM).

Tại đây, CSGT phát hiện một số trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông như: chạy xe máy điện, xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đủ tuổi lái xe máy khi chạy xe trên đường. CSGT đã lập biên bản xử phạt 4 trường hợp vi phạm giao thông. Đối với một số trường hợp chưa đủ 16 tuổi thì bị phạt hình thức cảnh cáo. Bên cạnh đó xử phạt bổ sung đối với người chủ phương tiện.

Theo quy định, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe máy trên 50 phân khối sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng. Ngoài ra, người giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe sẽ bị phạt tiền từ 800.000 - 2 triệu đồng.