Du lịch Tin tức - Sự kiện

Yêu cầu sân bay lập kế hoạch đổi toàn bộ phương tiện mặt đất sang xe điện

Hà Mai
06/04/2026 16:56 GMT+7

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng.

Để góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong ngành xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phổ biến nội dung Chỉ thị 09 ban hành ngày 19.3 của Thủ tướng Chính phủ đến cán bộ, công chức và người lao động.

- Ảnh 1.

Cục Hàng không đặt mục tiêu năm 2040, tất cả các phương tiện hoạt động trong khu bay sử dụng điện, năng lượng xanh

ẢNH: T.N

Theo đó, các phòng thuộc Cục căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý để thực hiện lồng ghép mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đồng thời, triển khai các giải pháp hiệu quả, tăng cường kiểm soát tiêu thụ năng lượng tại trụ sở làm việc, công trình do cơ quan, đơn vị quản lý.

Ngoài ra, Cục cũng yêu cầu các Cảng vụ hàng không tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng hàng không, bảo đảm hoạt động bay, vận tải hàng không... chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi phương tiện mặt đất sang phương tiện sử dụng năng lượng điện, nhiên liệu xanh.

- Ảnh 2.

Lộ trình cụ thể, từ năm 2027 - 2030, nghiên cứu sử dụng nhiên liệu thay thế để bổ sung một phần trong nhiên liệu hàng không. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về sử dụng năng lượng và tiêu thụ nhiên liệu của các doanh nghiệp hàng không.

Từ năm 2035, Cục yêu cầu sử dụng tối thiểu 10% nhiên liệu bền vững cho một số chuyến bay ngắn; 100% phương tiện chở khách và phương tiện khác trong sân bay đầu tư mới sử dụng điện, năng lượng xanh.

Từ năm 2040, tất cả các phương tiện hoạt động trong khu bay sử dụng điện, năng lượng xanh (trừ các phương tiện đặc thù chưa sử dụng năng lượng điện).

Giai đoạn sau năm 2050, chuyển đổi sử dụng 100% năng lượng xanh, nhiên liệu hàng không bền vững cho tàu bay để giảm tối đa lượng phát thải khí nhà kính. Tùy thuộc điều kiện công nghệ, lượng phát thải còn lại được thực hiện bằng cách bù đắp carbon để đạt phát thải ròng bằng “0”.

Tin liên quan

Yêu cầu siết giá cước vận tải, đẩy nhanh chuyển đổi xe điện giữa bão xăng dầu

Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý giá cước trước biến động giá nhiên liệu.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương phủ trạm sạc, cả nước chuyển đổi sang giao thông điện

Khám phá thêm chủ đề

