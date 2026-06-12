Yêu Tổ quốc từ những hành động nhỏ nhất

Sáng 12.6, tại Quảng trường Ngọ môn, Đại nội Huế, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức lễ khởi động chặng 2 - Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 với sự tham của hơn 2.000 hội viên, thanh niên tiêu biểu.



Lễ khởi động chặng 2 - Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 diễn ra trước Đại nội Huế ẢNH: NGỌC QUÝ

Dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, các anh chị đại diện T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và lãnh đạo thành phố Huế.

Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 – 15.10.2026), tiếp tục lan tỏa phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và ý chí vươn lên của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.

Sự kiện có sự tham gia của hơn 2.000 hội viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho tuổi trẻ TP.Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ban tổ chức cho biết, hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi là hoạt động trọng tâm của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nhằm cụ thể hóa phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng, xã hội và đất nước.

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn Semaphore kết hợp xếp hình nghệ thuật quy mô lớn của hơn 2.000 hội viên, thanh niên trên nền ca khúc Tôi yêu Tổ quốc tôi đã tạo nên hình ảnh ấn tượng tại Quảng trường Ngọ môn.

Trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và cờ Hội, thanh niên TP.Huế đã tạo nên biểu tượng chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Hơn 2.000 thanh niên đồng diễn, tạo hình ảnh đẹp mắt ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trong khuôn khổ chương trình, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành cũng đã trao tặng nhiều công trình, phần việc thanh niên và nguồn lực an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng.

Là một trong những người trẻ tham gia đồng diễn tại chương trình, Hoàng Thị Hạnh (sinh viên năm 2, Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế) bày tỏ: "Được góp một phần trong chương trình ngày hôm nay, bản thân em cảm thấy rất tự hào và xúc động. Khoảnh khắc mà em ấn tượng và để lại cảm xúc nhất là khoảnh khắc hàng ngàn bạn trẻ đồng diễn trước cử Ngọ môn. Em mong muốn bản thân sẽ học tập thật tốt để sau này được cống hiến 1 phần cho đất nước".

Thanh niên TP.Huế tạo nên biểu tượng chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ẢNH: NGỌC QUÝ

Khép lại chương trình, ngọn đuốc của Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 đã được trao cho tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang - đơn vị đăng cai chặng 3 của hành trình.

Ngay sau lễ khởi động, các đại biểu và hội viên, thanh niên đã tham gia các hoạt động hưởng ứng, như: các gian hàng trải nghiệm văn hóa Huế, ngày hội Huế Youth Fest; thăm, động viên thanh niên khuyết tật, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm dạy nghề Hy vọng Huế.

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam mong muốn hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi sẽ cổ vũ thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích, xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

"Thông qua hành trình chúng tôi mong muốn thanh niên Việt Nam hãy thể hiện tinh thần yêu quê hương, yêu tổ quốc từ những hành động nhỏ nhất và đời thường nhất, đóng góp vào sự phát triển của đất nước, xây dựng một Việt Nam tử tế", anh Quy nói.

Anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao ngọn đuốc của Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" cho anh Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ban tổ chức trao bản đồ Việt Nam và cờ Tổ quốc cho đại diện thanh niên các xã biên giới ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trước lễ khởi động, đoàn hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm và Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khiết. Các hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống đẹp, sống có ích và lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến vì độc lập dân tộc.